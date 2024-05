Navantia Sistemas participa en varios proyectos de defensa seleccionados por la Comisión Europea

Navantia San Fernando participa a través de su división de Sistemas en varias de las iniciativas de investigación y desarrollo que la Comisión Europea ha seleccionado de la convocatoria de Fondo Europeo de Defensa (EDF) de 2023 valorados en 520 millones de euros, entre ellos el proyecto E=MCM, que se centran en el desarrollo de sistemas de integración y comunicación de vehículos no tripulados para el dominio y la defensa naval.

Según informa la empresa en un comunicado, los seis proyectos elegidos en los que está implicada son Epc2, Optimas, Admirable, E=MCM, Seacure y E-Cuas, que se enmarcan en importantes áreas de innovación tecnológica en defensa.

Fuentes de la compañía detallan que para Navantia Sistemas el proyecto E=MCM supone más de 55.000 horas de trabajo y tiene como objetivo desarrollar un Sistema de Sistemas escalable para guerra de minas, incluyendo amenazas de minas a la deriva, amarradas y enterradas, que estará constituido por cajas de herramientas, con el término anglosajón toolbooxes, avanzadas y escalables de vehículos autónomos (UXV, en sus siglas en inglés) y plataformas inteligentes, así como funciones de ayuda a la decisión. El consorcio está liderado por Naval Group Bélgica y participan 21 entidades de 11 naciones, entre las cuales están las españolas Navantia y Saes.

El objetivo es desarrollar un prototipo con el que realizar una demostración en la mar. Navantia participará con el sistema NAIAD. Este, como exponía la directora de Programas Europeos y para la OTAN de la empresa, Angelina Cajade Frías, durante los ejercicios de experimentación REPMUS y Dynamic Messenger organizado por la OTAN en Troia y Sesimbra (Portugal) en octubre del año pasado, "es el sistema de mando y control desarrollado por Navantia para controlar vehículos no tripulados en todos los dominios, tanto aire como superficie o submarino. Se puede integrar con un sistema de combate, ya sea diseñado por Navantia o no, para pasar la información que recojan los vehículos no tripulados". También llevará a esa prueba un USV (vehículo no tripulado marítimo) con capacidad de barrido de minas y despliegue de un UUV (vehículo no tripulado submarino).

Cajade recordaba en esa cita que la compañía además de su trabajo en la integración de los UXV también los desarrolla. Ponía el ejemplo del USV Poniente, un vehículo multimodular, multifunción, al que pretendían "acoplar sensores, aparte de los que lleve orgánicos para su autonomía, para labores ISR (Inteligencia, vigilancia y reconocimiento, en sus iniciales en inglés) y para guerra de minas o que pueda desplegar UUV (los vehículos no tripulados submarinos) para guerra de minas o guerra anti submarina". Ya adelantaba entonces que trabajaban con SAES y con Perseo en el desarrollo de uno de estos vehículos que estaba en pruebas "para tenerlo listo el próximo año". A mediados de este mes, la compañía inició las pruebas con este USV en aguas de la Bahía de Cádiz.

Implicación en otros proyectos de Navantia Sistemas

La unidad también está implicada en otros dos proyectos vinculado a las necesidades sobre capacidades de alta importancia para la UE y su seguridad -además la mencionada guerra de minas, la guerra antisubmarina y de fondo marino y la guerra contra drones aéreos (UAS)- con Seacure y E-Cuan, otros dos proyectos seleccionados. En conjunto junto a Optimas se estiman para la antigua FABA 107.000 horas de trabajo. Son, reconocen desde la empresa, proyectos muy adecuados para esta división.

La compañía explica que Seacure está dedicado a la guerra antisubmarina y guerra de Fondo marino (Seabed), para lo cual se diseñará y desarrollará un sistema integrado de sistemas basado en los UXV para operaciones de protección de infraestructuras críticas. Por su parte, el proyecto E-Cuas desarrollará un sistema contra vehículos no tripulados aéreos UAS de clase I, incluyendo drones de grado militar como es munición merodeadora, operando de forma aislada o en grupos.

Proyectos liderados

Navantia capitanea Optimas, enfocado al desarrollo de enlaces de comunicaciones ópticos seguros de alta velocidad, claves en las operaciones con vehículos no tripulados. El prototipo se enfoca a la demostración del enlace láser de alta velocidad entre un vehículo aéreo no tripulado y un satélite de baja órbita. Participan 12 entidades de siete países, entre ellas las españolas Sener, la Universidad de Vigo, Das Photonics, el Instituto de Astrofísica de Canarias y el Centro de Láseres Pulsados (CLPU) de Salamanca.

A eso se suma la dirección de Admirable, que se centra en la innovación en tecnologías de fabricación avanzada y materiales basados en composite para mejorar la supervivencia y optimizar la construcción de plataformas navales. Incluye a 10 entidades de 5 naciones europeas. Además de la empresa estatal, participan las españolas Fidamc, Das Photonics y Micromag 2000.

El EPC, otro de los proyectos seleccionados, trabaja en el desarrollo de la Corbeta de Patrulla Europea, un proyecto conjunto asociado al Pesco (Cooperación Estructurada Permanente en materia de Seguridad y Defensa) en el que participan España, Italia, Francia y Grecia. Ahora se abordará su segunda fase con el consorcio formado por Naviris, Fincantieri, Naval Group, Navantia e Hydrus.