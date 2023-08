Narci Lara, de Saurom: “Lo de México ha sido una pasada, un concierto clave para la historia de la banda”

No son los primeros isleños con reconocimiento internacional, pero sí los únicos que lo han recibido en el mundo del rock. Juglares y trovadores, enamorados de la literatura y defensores de los valores fundamentales, Saurom llega al San Fernando Bahía Sound a desplegar este sábado 5 un esplendoroso espectáculo de luces, coreografías y música para toda la familia, con el que recientemente han conquistado el estadio Arena de México.

¿Cómo fue vuestro éxito en México?

Una pasada. Trabajamos duro en ese show durante año y medio porque queríamos ofrecer a nuestro público azteca el mejor espectáculo posible, después de que en la gira anterior no pudiéramos visitar México. Lo hicimos a conciencia, preparando un nuevo disco para la ocasión y apostando muy alto. El resultado: 14.000 personas abarrotando el recinto, un concierto clave para la historia de la banda y la grabación de un DVD que se convertirá en un regalo imperecedero para nuestros fans.

¿Y qué tal está siendo la gira tras el Arena de México?

Hemos seguido tocando en España por ciudades como Salamanca, Badajoz, Bilbao, Pamplona, Murcia o Córdoba, tocando en recintos más grandes que en nuestra anterior gira y con una mayor afluencia -muchísimo público nuevo, más joven– y múltiples sold-out, y tras el concierto de mañana en el Bahía Sound nos esperan otras grandes plazas como Madrid, Barcelona o Valencia.

¿Cuántos años lleva ya Saurom en la carretera?

El próximo uno de septiembre cumplimos 27 años ininterrumpidos. Parece que fue ayer cuando empezábamos a ensayar en el número 66 de la calle Carraca de La Isla.

¿Y cómo vais de gasolina?

Quiero pensar que nos queda aún medio tanque… ¡Ojalá!

El pasado lunes incluso os recibió en audiencia la alcaldesa de San Fernando. ¿Qué es lo que ha cambiado en estos años de vida?

Pues han cambiado muchísimas cosas en todo este tiempo. Nuestro primer concierto fue en el extinto Ateneo Libertario de Cádiz, tocando para dos punkis que estaban sentados en el suelo bebiendo calimocho y de espaldas al escenario… De ahí a tocar en la Arena de Ciudad de México ha habido que recorrer mucha carretera, pasar calamidades y disfrutar de muchos buenos momentos. La alcaldesa y su equipo estuvieron muy amables y hospitalarios con nosotros, incluso le planteamos un nuevo proyecto para nuestro 30º aniversario. Trabajaremos para que se haga realidad. Y hasta ahí puedo contar.

Actualmente eres uno de los cañaíllas más internacionales, ¿Te veremos próximamente de Rey Mago?

Ya me ofrecieron lo de Rey Mago hace unos años pero nos cogió de gira por Sudamérica y me resultaba imposible. La verdad es que tiene que ser una experiencia muy bonita y entrañable.

¿En qué momento decidís potenciar la creación de videoclips y la producción de conciertos? ¿Tiene que ver con el declive de la venta de discos y el auge de plataformas como Spotify?

En cuanto tomamos las riendas de nuestra empresa y grupo al 100%. Los tiempos han cambiado. Antes nos promocionábamos enviando maquetas en casete por Correos y pagando por salir en los programas de rock y metal de la época. Pero Internet lo cambió todo y a bandas como la nuestra les vino genial. Hemos aprendido y seguimos aprendiendo a diario. Plataformas como Spotify o Youtube nos dan notoriedad y posicionamiento público internacional y además nos aportan ingresos mensuales, que siempre ayudan para poder seguir.

¿Cómo es 'El pájaro fantasma', vuestro último disco? ¿Tiene una temática común? ¿Cómo lo definiríais?

Es un disco variado, dinámico y con diversas propuestas musicales y líricas. El título hace referencia a su primera canción, una leyenda popular medieval de Arcos de la Frontera. Es un disco accesible para todos los públicos, entra bien a la primera y está muy trabajado a nivel instrumental. Viendo la respuesta de nuestros fans nos hemos dado cuenta de que con este trabajo hemos llegado a muchísima gente joven, lo que es muy satisfactorio.

Repetís en el Bahia Sound, ¿cómo fue la experiencia del año pasado? ¿Qué esperáis para el concierto del sábado 5?

Nos fue muy bien. Pensamos, honestamente, que dimos un gran concierto y un show muy atractivo; de hecho, te confieso que se van a superar las cifras de asistencia respecto al año pasado y tocando nosotros solos. Es un gran paso hacia adelante para Saurom.

¿Qué vais a ofrecer en el concierto? Convence a los indecisos para que vayan a vuestro show.

Aseguramos buena música en directo, un espectáculo visual inédito en nuestro país, una producción lumínica y pirotécnica de primera dentro de un contexto escénico circense y mágico. Quien vaya no se arrepentirá. Es un show para toda la familia y los amantes de la música en general. Yo, desde luego, no me lo pienso perder.