Las Maritatas del Diez de San Fernando contarán con música en directo

Las jornadas gastronómicas Las Maritatas del Diez se verán reforzadas en esta segunda edición por siete actuaciones musicales de pequeño formato a pie de calle que aportan algunos de los establecimientos hosteleros participantes para amenizar sus terrazas.

Según informa la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur), este viernes 23 habrá tres actuaciones. En concreto a las 21:30 horas Germán Morales estará en Mi Pilar. A las 22:00 horas coincidirán dos actuaciones: Carmen La Shica y Javier Bey en La Milonga y Rockayla en Lito's Corner.

El sábado 24 se han previsto otros tres conciertos: Marijose Fernández y Miguel Ramos en Mi Pilar a las 15:30 horas, Carmen La Shica y Gaby a las 21:00 horas en El Bolerín y After Five a las 22:30 horas en La Ceterilla. Este ciclo de conciertos concluirá el domingo 25 a las 15:30 horas en Mi Pilar con la actuación de Juan Carlos Nieto.

El presidente de Asihtur, Antonio V. Páez, recuerda que las jornadas gastronómicas Las Maritatas del Diez se desarrolla desde hoy jueves 22 hasta el domingo 25 de septiembre dentro de la programación de actividades por la conmemoración del 24 de Septiembre bajo el sello Ruta 1810. Participa una docena de establecimientos hosteleros: Cervecería-restaurante Carcha, Pizzería Nonetto, Venta de Vargas, Casa Miguel, Lito's Corner, Mi Pilar, Marisquería 3x5, La Mar de Fresquita, La Mar de Fresquita del Estero, El Bolerín, La Ceterilla y Cervecería La Gran Vía.

En esta edición la novedad es que a cada persona que consuma en estos locales la propuesta de las jornadas gastronómicas se le entregará un vale de un 15% de descuento que podrá canjearse hasta el 30 de septiembre en los establecimientos comerciales asociados a Asihtur Comercio: Mandala Moda y Complementos, Watussy Moda y Complementos, Cocoa Surf Shop, Arilex joyas, By Nine, Centro Alcántara Óptica y Audio, El Rebujo, Zahara Moda y Complementos, Óptica Ocularium, Joyeria Ana Melero, El Rincón del Disfraz, La Barbería Del Sur y Diodelaser. Estos vales tendrán un único uso y no serán acumulable