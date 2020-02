Llegó a la presidencia de la Federación Isleña de Peñas y Entidades, la FIPE, en el pasado mes de junio para tomar el relevo de manos de todo un veterano, Luis de Celis, que llevaba década y media en el cargo. Ahora, María del Carmen Cortejosa García afronta con entusiasmo sus primeros Carnavales al frente de esta entidad y también un reto algo más complicado: conseguir que las peñas isleñas recuperen el brío que tenían hace unos años.

¿Cómo llega a la presidencia de la FIPE?

Pertenezco a El Plumero desde hace años. En 2017, en una situación crítica de la peña, un grupo de mujeres decidimos tirar para adelante y hacernos cargo de la directiva porque no queríamos que desapareciera. Nos metimos a fondo en los Carnavales y remontamos, conseguimos sacar a flote a la peña. Fue entonces cuando nos cambiamos también de sede y dejamos la plaza de las Vacas. Luego, Luis de Celis nos llamó a varias mujeres a formar parte de la FIPE y así entré a formar parte de la federación...

¿Y cómo han sido estos primeros meses al frente de las federación que agrupa a todas las peñas de la ciudad?

Muy bien, la verdad. Tengo un equipo estupendo, tengo a gente muy buena... ¡Si no fuera por ellos...! Por ahora todo ha sido bastante tranquilo y he encontrado bastante respaldo por parte de las peñas, que me tratan de maravilla. Soy la primera mujer en presidir la FIPE y esto de las peñas es un mundo que hasta hace poco era prácticamente exclusivo de los hombres, pero no he tenido ningún problema.

¿Cómo afronta el reto de sus primeros Carnavales?

Con muchísima ilusión. Hace unos días nos reunimos con Mar Suárez, la concejala de Fiestas, para terminar de concretar todos los preparativos y todo está ya en marcha. Ya le digo que cuento con un equipo estupendo y con la colaboración de las peñas. Y también por parte del Ayuntamiento contamos con un gran respaldo.

¿Cuál es el estado de salud de las peñas?

Pues creo que si no hubiese asumido la presidencia quizás la FIPE habría desaparecido. Las peñas (de Carnaval) resisten, algunas marchan bien pero hay otras que están en la UCI. Fíjese que La Isla ha pasado de tener veintitantas peñas de Carnaval a contar solo con siete en la actualidad.

¿Y eso por qué pasa?

Porque no hay socios. Y nos hacemos mayores. La media de edad en una peña son los 60 años. La gente joven viene a las peñas a divertirse y echa una mano si hace falta pero no se implica. Y si no viene juventud empujando... También es verdad que en los últimos años se ha notado una mejoría, estamos resurgiendo, aunue desde luego está costando.

Y eso, claro, se nota en la fiesta...

Evidentemente, el Carnaval de ahora no tiene nada que ver con el de hace unos años en La Isla, cuando las peñas estaban en todo su apogeo. Aunque intentamos que vuelva a ser una gran fiesta, luchamos para ello. Y el Ayuntamiento también. Este año contamos con una programación muy muy buena, viene gente muy buena. Lo más complicado es atraer a la gente porque Cádiz tira mucho, lógicamente. Y con eso no podemos competir ni ahora ni antes tampoco... Lo nuestro es un Carnaval más familiar, un Carnaval para la ciudad... Aunque también tiene su sitio. Y los fines de semana la plaza del Rey se llena, eso es verdad.

¿Está la FIPE satisfecha con la programación de este año?

Creo que es una apuesta importante por parte del Ayuntamiento. Vienen buenas agrupaciones, Martínez Ares, la antología de Juan Carlos Aragón (La eterna banda del Capitán Veneno), el coro de Julio Pardo, Morera, que es el pregonero... Lo que hace falta es que los isleños respondan, que vengan a la plaza del Rey a disfrutar de su Carnaval, porque además la programación lo merece. Es un Carnaval muy digno para San Fernando.

¿Qué le parece la apuesta del Ayuntamiento por concentrar el Carnaval en la plaza del Rey? Se lo pregunto porque hay voces que creen que sería bueno volver a la plaza de las Vacas.

La plaza de las Vacas se ha quedado pequeña. Allí no se pueden montar siete carpas como se hace en la plaza del Rey, ni tampoco cabe tanta gente. Y la mayoría de las peñas (salvo Los Catavinos y La Bandurria, que comparten sede) ya no están allí. Desde la FIPE se ha intentado hacer algunas cosas allí con los bares del entorno pero no ha salido...

Y que conste que no me parece mal que se celebren actos de Carnaval en otros sitios, no todo tiene porque ser en la plaza del Rey. Este año se iba a celebrar un certamen en Hornos Púnicos promovido por varios establecimientos, aunque finalmente se ha suspendido. Pero no nos parecía mal, al contrario...

El proyecto de la Plaza del Carnaval, que ahora se ha metido en los presupuestos, me parece muy bien. Es un proyecto muy bonito que aprovecha mejor el espacio de la plaza. Si seguimos como en los últimos años, si seguimos progresando, esa Plaza del carnaval se quedará pequeña. ¡Eso espero!