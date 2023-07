Lolo Picardo dimite del cargo de coordinador local de AxSí en San Fernando

Lolo Picardo dimite como coordinador local de Andalucía por Sí (AxSí) en San Fernando. El dirigente andalucista toma este decisión, según sus palabras, "tras los malos resultados obtenidos por nuestro partido en las pasadas elecciones municipales".

El hasta ahora coordinador local de AxSí ha comunicado su decisión de "dimitir irrevocablemente" tras los comicios locales y para asumir "mi responsabilidad como una de las cabezas visible de esta formación". "Con la idea de dejar hueco a otras personas que aporten nuevas ideas y que sigan defendiendo el andalucismo en San Fernando, Andalucía y en toda España", añade.

Picardo reconoce el "honor" que supuso ser elegido el 4 de diciembre de 2017 por los militantes del partido para ocupar el cargo de coordinador local que renovó el año pasado. "Han sido casi 6 años de trabajo junto a mis compañeros y compañeras intentando defender nuestras ideas andalucistas", destaca. A esa responsabilidad sumó su integración en las listas andalucistas en 2019 que le llevó a ser elegido concejal del Ayuntamiento de San Fernando durante cuatro años. Sin embargo, los resultados obtenido en las urnas el pasado mayo hicieron que no entrara como edil en la actual corporación municipal.

"En mi recuerdo quedará durante toda mi vida el haber sido elegido para encabezar la plataforma que fue el germen del nuevo partido, AndalucíaxSí, la participación como secretario general en la asamblea fundacional o el haber aportado mi firma en los estatutos para la creación de este nuevo partido andalucista.También recordaré los cuatro años como concejal de mi Isla, donde he conocido más a fondo la ciudad y a los cañaíllas; e intentado hacer todo lo posible por mejorarla", asegura.

A su juicio, Andalucía necesita hombres y mujeres que ejerzan "una verdadera política hacia nuestra región". "No podemos seguir confiando en partidos nacionales que cazan el voto en Andalucía y después no vuelcan su trabajo en nuestra tierra". Por el contrario, lamenta que los andaluces sigan creyendo en esa política nacional "donde no somos nadie y donde se nos trata como ciudadanos de segunda fila". "Espero que algún día esto cambie y el andaluz confíe en los propios andaluces sin ataduras nacionales para cambiar Andalucía", desea.

Lolo Picardo considera que estos años han sido "una experiencia increíble" y deja claro que seguirá como militante del partido".

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de AxSí, Fran Romero, agradece la labor desempeñada por Picardo durante su etapa como coordinador local y como concejal de esta formación en la Corporación Municipal. "Solo tenemos palabras de agradecimiento para Lolo. Siempre ha trabajado a nuestro lado desde el compromiso andalucista y desde el convencimiento de aquel que lucha para que Andalucía y La Isla reciban el trato que se merecen por parte de las administraciones. Respetamos su decisión. Sabemos que el corazón de nuestro compañero late en blanco y verde y que así seguirá siendo desde su militancia, en la que seguirá avanzando en el mismo camino", confirma.