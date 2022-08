La Junta niega que la rehabilitación de la barriada Bazán en San Fernando esté en peligro

La Junta de Andalucía asegura que "está analizando" cada modificación de proyecto de obra que han solicitado los vecinos de la barriada Bazán para la rehabilitación de los bloques de piso. Responde de esta forma a las críticas vertidas por el gobierno municipal de San Fernando del que lamenta "la falta de interés por informarse a través de los cauces establecidos con la Junta", en concreto se refiere al concejala Conrado Rodríguez.

La Delegación Territorial de Fomento recuerda que en su momento se plasmó un convenio de colaboración entre ambas administraciones para la cooperación mutua e impulsar así las actuaciones que actualmente se ejecutan. La falta de interés mencionada conduce, advierte, "a hacer ruido y crear inquietud entre los vecinos". "Únicamente pretende sacar rédito político a un proyecto que supone una importante mejora de calidad de vida de más de 300 familias a través de la rehabilitación de sus viviendas y que cuenta con una inversión muy próxima a los 5 millones de euros", insiste.

Las modificaciones que se han propuesto en algunos de los proyectos que se están ejecutando han sido objeto de varias reuniones entre técnicos responsables de las obras y de la Delegación Territorial de Fomento. Cada una, aclara Fomento, se está analizando de manera individual para que la supervisión y aprobación de los mismos se efectúe a la mayor brevedad. En los próximos días habrá una nueva reunión para estudiar las propuestas que deben presentar los redactores de los proyectos para adaptarlos.

Los vecinos de la barriada Bazán cuentan con todo el apoyo de la Junta de Andalucía. La Delegación asegura que ha habido contacto estrecho con los representantes de los vecinos y la dirección de obra de los trabajos, una relación que seguirá "para que no se pierda un solo euro de la financiación aprobada a través de los fondos europeos, por lo que se ajustarán los plazos al máximo para que este no sea un problema no subsanable".