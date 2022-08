El gobierno de San Fernando advierte del peligro que corre la subvención para la rehabilitación de Bazán

La Junta de Andalucía ha denegado a los vecinos de la barriada Bazán poder modificar el proyecto de obra de rehabilitación de los bloques de pisos para hacer frente a nuevas necesidades descubiertas durante los trabajos o para ajustar los precios a la nueva situación del mercado. Es la denuncia que hace el gobierno de San Fernando que considera que esta actitud puede "perjudicar seriamente" la subvención para este proyecto

Desde el equipo de gobierno se lamenta la "poca implicación" el Gobierno andaluz con las demandas de los vecinos de la barriada Bazán que están ejecutando la rehabilitación de los bloques de pisos, que cuenta con un presupuesto de 5,6 millones de euros, unos fondos europeos procedentes del programa de Inversión Territorial Integrada (ITI).

A principios de este año comenzaron las obras de rehabilitación en solo siete bloques de pisos del total de 15 que cuenta la barriada Bazán, con un beneficio para 348 viviendas, si bien el gobierno ha reclamado en distintas ocasiones a la Junta de Andalucía que esta intervención rehabilitadora beneficie al 100% de la barriada. "La Junta debe cumplir con el compromiso de redistribuir el importe de subvenciones concedidas en otros municipios y que no se van a desarrollar en aquellos municipios que si tienen presentados más proyectos susceptibles de ejecutarse, como es el caso de San Fernando y la barriada Bazán. Se debe aprovechar el volumen de fondos europeos existente en la actualidad para completar la rehabilitación de la totalidad de bloques de la barriada", insiste el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez.

La crisis de la guerra de Ucrania ha encarecido, como se ha visto en los procedimientos administrativos para la adjudicación de contratos o en el desarrollo de obras públicas, los precios de las materias primas. Eso está afectando a estas obras de rehabilitación, un problema ajeno ajeno a la ejecución de los trabajos "y por supuesto ajeno a los vecinos y vecinas de la Bazán".

En este sentido, el gobierno local exige a la Administración andaluza que aporte de manera inmediata una solución. "Estamos hablando de una intervención compleja, de gran envergadura y en la que el Ayuntamiento y los vecinos y vecinas han trabajado durante mucho tiempo para su puesta en marcha", señala el concejal socialista.

Rodríguez menciona las obras que las administraciones públicas, entre ellas la Junta, desarrollan como ejemplo de situaciones en la que se necesitan muchas veces modificaciones de proyectos "porque surgen actuaciones que no estaban previstas en el proyecto inicial de obra, surgen imprevistos, y, por tanto, se adaptan con una modificación del proyecto". Eso es lo que piden los vecinos de Bazán. En ese sentido, no entienden que la Junta haya aprobado precisamente un decreto para la revisión de precios "pero que no lo quiera a aplicar con estos vecinos y vecinas de San Fernando", abunda.

Según informa el equipo de gobierno la Junta ha denegado a Bazán no solo poder modificar el proyecto de obra de rehabilitación de sus bloques de pisos sino también la petición de prórroga de obra de seis meses para finalizar los trabajos. En concreto, solo les ha concedido dos meses y medio "cuando el marco de fondos europeos permite sobradamente la prórroga de seis meses que solicitan los vecinos", añade el responsable de Presidencia.

"Desde el gobierno local estamos muy preocupados porque nos tememos que si la Junta de Andalucía no cambia de actitud, las obras de rehabilitación se van a tener que paralizar y la subvención puede peligrar, lo que supondrá un grave perjuicio para los vecinos y vecinas de la barriada Bazán que tanto han luchado para la puesta en marcha de este importante proyecto", finaliza.