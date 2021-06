La Junta afirma que para desembarcar en la Punta del Boquerón "solo hay que solicitar autorización"

Tras las restricciones que afectan al acceso de embarcaciones sin permiso a la Punta del Boquerón que hoy se publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible ha puntualizado que "cualquier persona o grupos de personas que quisieran desembarcar en la Punta del Boquerón o en el islote del Castillo de Sancti Petri solo tendrán que solicitar la autorización al Parque Natural Bahía de Cádiz y llevarla consigo".

En dicha autorización, explica, se recordarán una serie de comportamientos cívicos para tener en cuenta, como no arrojar basura, no pisar las zonas dunares, no llevar perros, no hacer fuegos, no acampar, etc... Ante cualquier duda, las personas interesadas pueden ponerse en contacto con el Parque Natural Bahía de Cádiz.

La Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible ha explicado que se trata de medidas adoptadas para asegurar la protección de enclaves naturales en el Parque Bahía de Cádiz.

"De cara a la temporada estival en el Parque Natural Bahía de Cádiz se determina, por tanto, ordenar el uso público tanto del monumento natural Punta del Boquerón como de la flecha arenosa y el conjunto de islote y arrecifes rocosos paralelos sobre el que se asienta el castillo de Sancti Petri".

"Ambos espacios naturales tienen un alto valor ecológico, geológico y paisajístico, y a su vez, una gran fragilidad, por lo que precisan de un disfrute ordenado por parte de la ciudadanía, para garantizar el bienestar y la seguridad de los usuarios de estas zonas. Para protegerlos, esta resolución conlleva una ordenación que restringirá, del 15 de junio al 19 de septiembre, el acceso a estos enclaves a las embarcaciones que carezcan de autorización", especifica.

El objetivo de esta medida -subraya- es proteger enclaves que son joyas del Parque Natural Bahía de Cádiz y hacer partícipe a la ciudadanía "para preservar los valores naturales excepcionales que albergan".