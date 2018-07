Ruibal deja huella en La Isla

“Qué me estas contando 'my friend' a mi de tu bahia si yo soy de La Isla...”. La voz de Javier Ruibal cantando a los isleños el estribillo de uno de sus temas más conocidos, La gloria de Manhatan, se elevó en la noche del domingo sobre el auditorio del parque Almirante Laulhé para encadenar a sus incondicionales en una velada veraniega de contrastes, una noche que fue con la música de extremo a otro del Atlántico: desde esa mezcla musical de estilos de la que el veterano y reconocido cantautor portuense hace su sello personal a las raíces gallegas de un grupo folk de referencia al que avala una larga trayectoria: Luar Na Lubre. Dos visiones musicales -dos extremos- que resultaron no serlo o que, al menos, terminaron por rozarse en San Fernando para cerrar uno de los grandes fines de semana del verano isleño, en el que también el mejor blues había sonado durante las vísperas en este mismo anfiteatro al aire libre, en el que -eso sí- los artistas tuvieron que combatir duramente a los mosquitos. Y no fueron pocas las referencias que hicieron durante la velada.

Ruibal estuvo rodeado de fieles. Conectó enseguida con el público e hizo gala de su veteranía como artista, de su sello, de esa mezcla musical de estilos que recorre la geografía empapándose de lo mejor. Fue un directo limpio, potente y, sobre todo, muy cercano, que arrancó con La playa de La Mulata, el romance de Montevideo. De un tirón despegó a sus seguidores de las gradas para congregrarse de pie en torno al escenario, lo más cerca posible de su música. No querían perderse ni un momento de la magia de sus canciones, de esas historias que Ruibal cuenta con su voz y su música. El cantautor portuense pareció encontrarse muy a gusto en ese ambiente en el que fue desgranando los temas de un repertorio madurado en los escenarios a lo largo de más de 35 años de trayectoria y que le hizo merecedor del Premio Nacional de las Músicas Actuales hace un año: desde La rosa de Alejandría a Cine Macario.

Aunque Ruibal no se quedó ahí, en ese repaso de su trayectoria. También regaló al auditorio isleño algunos de los temas -historias muy 'ruibales'- que incluirá en el próximo trabajo discográfico que lanzará próximamente, como la historia del negrito de Blackstar Line.

“Cuanto más mezclados, más bonitos", llegó a decir el artista portuense durante el concierto al referirse a su estilo. Y de eso, de mezclas musicales iba esta noche isleña que dedicó su cara B a las raíces de la música gallega. El grupo folk Luar Na Lubre recaló por primera vez en San Fernando para encantar a los isleños con un repertorio que, curiosamente, encajó como un guante en esta velada de contrastes musicales. Desde las Cántigas de Alfonso X a Lorca con Chove en Santiago o Manolo mío, su música se abrió paso sin dificultades para asombrar y entusiasmar a un auditorio, que no pareció ajeno a la música celta.

El músico Bieito Romero, alma mater del grupo, animó a los espectadores a cerrar los ojos y dejarse llevar por los paisajes gallegos que recorre la música de Luar Na Lubre y los temas de su último trabajo, Ribeira Sacra, centrado en este pasaje mágico que discurre entre el Miño y el Sil. Dio resultado.