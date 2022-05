Izaskun Chinchilla habla de 'La ciudad de los cuidados' en San Fernando

El Real Teatro de las Cortes acogió este martes una nueva ponencia dentro del ciclo de conferencias Diálogos para repensar la ciudad que se enmarca en el proyecto Agenda Urbana San Fernando.

En este caso, la experta invitada a realizar una ponencia y protagonizar un diálogo con la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, fue Izaskun Chinchilla, que profundizó sobre la necesidad de La humanización del espacio público.

Chinchilla es doctora arquitecta y catedrática de Práctica Arquitectónica de la Bartlett School of Architecture (University College of London). Reconocida como miembro extranjero honorífico de la Royal Institute of British Architects (RIBA) y galardonada con más de 30 premios internacionales y 200 referencias sobre sus obras en revistas especializadas.

Esta arquitecta, que reivindica en su profesión un fuerte compromiso con la innovación, habló ante el público asistente a esta ponencia, que también se retransmitirá posteriormente a través de los canales municipales, sobre el concepto 'La ciudad de los cuidados', acuñado por ella en un libro con el mismo nombre en el que invita a la ciudadanía a ser agente de participación en el diseño de las ciudades y donde reflexiona sobre las opciones que nos ofrecería la ciudad si dejásemos de verla como un sistema de actividades meramente productivo y fuera un lugar más amable para todo tipo de habitantes (personas mayores, dependientes, niños y niñas, etc).

Con este ciclo de conferencias, San Fernando da especial protagonismo al papel de expertos que, acumulando una enorme experiencia, estudio y casos de éxito, guíen en el camino al cambio de modelo de desarrollo al que la Unión Europea, a través de la Agenda urbana y las Naciones Unidas con la Agenda 2030, ha retado a todas las ciudades del mundo de manera urgente para luchar, entre otros elementos, con las consecuencias de la emergencia climática.

La participación de expertos en la redacción de la Agenda Urbana -explica- se materializará de muchas maneras en San Fernando, siendo una de ella la presencia en conferencias y diálogos con la alcaldesa para profundizar en los diferentes campos que implican la transformación del modelo de desarrollo urbano.