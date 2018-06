La Feria presenta un cartel que "combina modernidad y tradición"

La cita de ayer, que abrió el gerente de Bahía Sur, Ernesto Pardo -que agradeció que se contara con ese marco para dar el pistoletazo de salida a la Feria con el descubrimiento del cartel-, sirvió para conocer novedades de los festejos de este año. El primer día, el 11 de julio, será la tradicional proclamación de la salinera mayor y su cohorte. Por supuesto no podía faltar el espectáculo musical de todos los años, en esta ocasión con una propuesta especial: el concierto de Radiolé en el que participarán 16 artistas. No será la única propuesta musical de la fiesta, porque habrá concierto dos días más: del grupo Cambio de Tercio (día 12) y de Fran Ocaña (día 13).

Nazareno tampoco montará caseta este año en La Magdalena

La presentación del cartel de la Feria del Carmen y de la Sal 2018 y el anuncio del gran concierto que arropará el acto de proclamación de las salineras en la noche del 11 de julio coincidió ayer con otra baja en la nómina de casetas que se instalarán en el recinto ferial de La Madgalena, la de la hermandad del Nazareno, que está inmersa ahora en los momentos clave de su 250 aniversario, lo que apenas le deja tiempo para otra cosa. La hermandad de la madrugada del Viernes Santo tampoco estuvo presente el año pasado en la Feria del Carmen. No obstante, este año sí había tramitado la correspondiente solicitud en el plazo habilitado por la Concejalía de Fiestas. El jueves, no obstante, registró en el Ayuntamiento un escrito formalizando su renuncia. A pesar de la polémica que rodea la Feria, avivada este año tras conocerse sonadas ausencias como Pastora o Ecce Homo, Fiestas cerró el plazo de solicitudes hace unas semanas con un total de 36 de casetas, una más que el año pasado. No obstante, como se advirtió en ese momento, la cifra podía variar, tanto a favor -con nuevas incorporaciones- como en contra, con entidades que dieran marcha atrás.