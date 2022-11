Feria Solidaria de Cortadores en San Fernando: 8.000 raciones de jamón para ayudar a los Reyes Magos

No hay causa más noble que echar un cable a los Reyes Magos para que en la mañana del 6 de enero no se quede ningún niño sin juguete, por muy mal que pinten las cosas en su casa. Y si para ayudar a Sus Majestades de Oriente hay que ponerse hasta arriba de raciones de jamón del bueno y cortado por los que más saben de esto, la cosa pinta -y sabe- todavía mejor. No solo sienta de lujo al paladar sino también al corazón.

La VIII Feria de Solidaria de Cortadores de Jamón que organiza la Asociación de Reyes Magos de San Fernando ha sido todo un éxito nada más abrir sus puertas este mediodía en la avenida León Herrero. Nada más empezar ya estaba llena de gente. Y la soleada mañana de domingo ha ido arrastrando cada vez a más isleños a esta cita solidaria a medida que el reloj avanzaba y se acercaban las primeras horas de la tarde, las más proclives al paseo dominical.

El nuevo emplazamiento de la Feria -en el tramo que discurre frente a la rotonda del torero Rafael Ortega y el Observatorio- ha permitido a la organización extender una larga barra de casi 80 metros de longitud en la que los cortadores, que en realidad son los auténtico protagonistas del día, se han colocado a dos alturas para ejercer con destreza su oficio sin tregua. Porque cuantos más platos salgan, mejor... Y la Asociación de Reyes Magos calcula que podrá vender este domingo más de 8.000 raciones. Los isleños, desde luego, han respondido a llamada del jamón y han acudido en masa. Y por cortadores tampoco queda la cosa.

La cita, organizada conjuntamente con la Asociación de Cortadores Solidarios, ha reunido a más profesionales que nunca: hasta 215 han respaldado desinteresadamente la convocatoria que aspiraba también a batir el récord oficial, según explicaba el presidente de los Reyes Magos, Juan Fernández Loaiza, poco después de que se abriera al público.

Cada cortador, además, aporta su propia pata de jamón para surtir a la entidad de género sin coste alguno en esta cita y corre con todos sus gastos (desplazamiento, alojamiento...). Y aquí, que conste, participan cortadores que vienen de prácticamente todas las comunidades de España. El gremio ha hecho suya la causa solidaria y no duda en implicarse al máximo con esta Feria Solidaria que crece por año y cuyo potencial es enorme dada la capacidad que tiene para atraer al público.

Porque, además de degustar el mejor jamón, ver a los maestros en acción y cuchillo en mano es siempre todo un espectáculo que a la gente le gusta ver. Pocos han sido los isleños que, además de consumir, se han resistido a hacer fotos o grabar vídeos con sus teléfonos móviles ante esa puesta en escena que brindan más de 200 cortadores en plena faena.

Así que la Feria Solidaria de Cortadores de Jamón, que lleva ya 8 ediciones, se ha convertido en el espectáculo benéfico de mayor envergadura que se celebra en San Fernando a lo largo de todo el año. No es raro ya que la campaña Ningún niño sin juguete, que prácticamente echa a rodar con esta cita, tiene igualmente esa virtud de aunar a isleños, colectivos y entidades de toda clase y condición por esta noble causa.

Mención aparte merecen también los colaboradores de la Asociación de Reyes Magos -más de un centenar, según su presidente- que no han dudado este domingo en volver a ponerse detrás de la barra para atender a la multitud de isleños que ha pasado por la cita jamonera.

Echando un cable a los Reyes Magos estaban también los scouts del grupo Eryteeia, siempre dispuestos a colaborar en las cosas de ciudad.

El grupo Sincronizados, por su parte, ha sido el encargado de ambientar la jornada con su música. Y el Club de Vehículos Clásicos Escape Libre ha participado también exhibiendo modelos históricos de coches y motos que han servido de reclamo para atraer todavía a más gente. Hasta varios clubes moteros han acudido a la llamada de los Reyes Magos para aportar su granito de arena a la causa. Ya saben, que ningún niño pierda la ilusión. No puede haber nada mejor.