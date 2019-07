Mesalla Milagrosa Expósito, isleña y cantante internacional, actuará el próximo 11 de julio en la Feria del Carmen y de la Sal tras el acto de proclamación de las Salineras y la inauguración de las fiestas. Este medio ha tenido el placer de conversar con la cantante, con la finalidad de conocer mejor su trabajo y una carrera artística que comenzó durante la infancia de la isleña.

A los 19 años la artista se traslada a Madrid donde vive durante bastante tiempo. Allí se empapa de la cultura y el movimiento musical de la capital pero nunca ha perdido su esencia y su carácter isleño, algo que la caracteriza y de lo que se siente muy orgullosa.

Por ese motivo, actuar en San Fernando y para sus paisanos es todo un orgullo para Mesalla, quien afirma sentirse más ilusionada que nerviosa. "Tengo muchas ganas y mucha ilusión de actuar en la Feria de La Isla, la última vez que pude hacer algo en mi tierra y junto a mi gente fue hace ocho años. Ya tenía ganas de volver a compartir mi música con mis paisanos", afirma la cantante.

Mesalla presenta su nuevo trabajo Tiempo, el cual le propusieron, que fuese presentado en Sevilla o Madrid, pero ella deseaba hacerlo en su tierra. "Hablé con mi compañía para comunicarles que me encantaría presentar el disco aquí y ellos se pusieron en contacto con Mar Suárez, concejala de Fiestas, y todo empezó a coger forma", aclara Mesalla.

Tiempo es un trabajo que refleja la personalidad de Mesalla, un proyecto que ha mimado y preparado durante un periodo de reflexión. "Este trabajo es puramente Mesalla, es un tipo de música que nace también de la mezcla de muchos autores de la tierra, de San Fernando. Tenemos mucho talento en La Isla, gente realmente buena que derrama arte en cada barrio y en cada esquila de la ciudad", opina la cantante.

En referencia a su nuevo espectáculo, será algo muy distinto a lo que el público está acostumbrado a ver de Mesalla. La artista ha recorrido mucho mundo y ha actuado en diversos escenarios internacionales. Este nuevo álbum es una mezcla de esas culturas y de unas experiencias que han hecho que la artista se sienta más madura y encaminada en su verdadero propósito, cantar a su manera. "He colaborado con muchos artistas, he conocido mundo y otro tipo de música. Esa mezcla ha hecho posible que nazca el disco que yo quería hacer, fusionando el rock con el pop y, obviamente, el flamenco", explica la isleña.

Por otro lado, la artista siente un profundo amor por su tierra, a la cual se siente muy arraigada y conectada. San Fernando es su fuente de inspiración máxima y la cuna que la ha mecido como cantante y artista, bebiendo de las fuentes de los grandes artistas isleños. "La Isla es mi vida y mi tierra, aquí está mi gente y mi familia. Es mi tierra, mi hogar, mis costumbre, mi vida, mis raíces y, en definitiva, mi casa", expresa.

El 11 de julio los isleños tendrán el placer de poder ver actuar a Mesalla que, afirma, haber preparado el proyecto con mucha pasión y esmero. Estrenará Tiempo junto al cantante David Barrull y Manuel Muñoz, quienes han colaborado en el proyecto de Mesalla. Asimismo, la artista tendrá preparados cien discos inéditos de Tiempo para los isleños, ya que el lanzamiento oficial aún no está previsto.

En esta línea, la artista afirma que cantar es para ella un "elixir de vida". "Cuando me subo a un escenario soy plenamente yo, sinceramente no creo que pueda dedicarme a otra cosa que no sea cantar", apuntaba la cantante.

Mesalla tiene varios proyectos en mente y está cerrando fechas para sus conciertos. El Campillo en Huelva será una de las primeras ciudades donde se podrá ver a la cantante en directo, el día 20 de julio. Asimismo, Mesalla y su equipo siguen trabajando, todo a la espera del nuevo lanzamiento de este esperado disco.