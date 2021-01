La FLAMPA de San Fernando reclama a Educación el cierre de colegios e institutos ante los "contagios masivos"

La Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FLAMPA) de San Fernando reclama a la Junta de Andalucía el cierre de todos los centros educativos durante un periodo de 15 o 20 días ante al alto índice de contagios que se está registrando en colegios e institutos.

La petición, argumenta el colectivo que preside Luisa Guerrero, se ha adoptado tras consultar la suspensión de la actividad presencial a las familias de los centros públicos. La respuesta a favor de esta medida -afirma- ha sido masiva, "por lo que nos vemos en la obligación de transmitir y exigir a la Consejería de Educación y Deporte el cierre temporal de nuestros centros".

"No nos vale el que nos digan que lo valorarán, no podemos perder tiempo, ya que los contagios en los centros van en aumento. Estamos hablando de salud, no de economía", advierte la FLAMPA de San Fernando.

La FLAMPA, que habla de "contagios masivos en las aulas", lamenta que se haya llegado a esta situación a pesar de las advertencias realizadas, tanto a principio de curso -cuando se pedía la bajada de la ratio- como después de las vacaciones de Navidad, cuando se solicitó que se retrasara el regreso a clase.

"Las familias isleñas no nos sentimos seguras ante esta situación, por lo que pedimos responsabilidad institucional de todas las administraciones con competencias en materias educativas e instamos a suspender la actividad presencial durante 15/20 días para frenar los contagios, atendiendo tanto alumnado y docentes y garantizando la igualdad de oportunidades", señala.

También reclama el cumplimiento de la ley de bioclimatización para evitar que se repitan escenas como la vivida en las aulas durante la ola de frío.

El Ayuntamiento isleño tiene previsto reunirse hoy con las representantes de la FLAMPA y de varias Asociaciones de Madres y Padres y para la jornada del miércoles se ha convocado un Consejo Escolar Municipal extraordinario con el propósito de abordar la situación.