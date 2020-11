Europa no ha liberado todavía ni un euro de los fondos EDUSI para San Fernando

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha confirmado a la formación política Plataforma 3R que todavía no se ha liberado ni un solo euro de los fondos europeos de la EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) para San Fernando al no haberse certificado ningún gasto elegible en los cuatro años que suma ya la estrategia.

La respuesta del Gobierno central llega obligadamente después de que la formación política apelara al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ante el incumplimiento de los hitos del programa, según los cuales a 31 de diciembre de 2018 se debería haber certificado el 15% de estas ayudas europeas y a finales de 2019 el 30%, un requisito que -insiste Plataforma 3R- no se ha cumplido en La Isla.

No obstante, el Ministerio reconoce que "no se ha efectuado apercibimiento alguno o ha adoptado medidacorrectora" contra el Consistorio isleño "ni como consecuencia ha sufrido ninguna reducción la ayuda concedida en esta convocatoria".

Simplemente, "no consta que el Programa Operativo Plurirregional de España (FEDER 2014-2020), donde se enmarcan las ayudas objeto de consulta, haya experimentado liberación de importes por la Comisión Europea".

Para Plataforma 3R, cuatro años después de la concesión de estos 10 millones de euros de Europa destinados a la regeneración de la zona este de la ciudad (que se suman a otros 2,5 que aporta el Ayuntamiento), la respuesta del Ministerio supone toda una revelación que pone de manifiesto lo que hace tiempo lleva denunciando: que La Isla corre serio peligro de perder estos fondos. "Es una grave irresponsabilidad", dice el partido al referirse al papel del gobierno municipal en este asunto.

En la respuesta por escrito que ha realizado el Ministerio de Política Territorial y Función Pública tras el requerimiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se reconoce la necesidad de contar con un plan de movilidad, un instrumento de lo que -insiste este partido- carece todavía San Fernando a pesar de esos cuatro años que han transcurrido desde que se conociera la concesión de las ayudas europeas.

"Los proyectos de movilidad a cofinanciar no serán actuaciones aisladas, sino que colgarán de un PMUS o estudio equivalente de movilidad. Dicho estudio o plan podrá formar parte de la propia Estrategia DUSI, en cuyo caso este requisito se dará por cumplido. El Plan de movilidad tendrá en cuenta la propuesta de laComisión sobre planes de movilidad urbana sostenible aprobada en 2013 y establecerá una serie de medidas interrelacionadas diseñadas para satisfacer las necesidades de movilidad presentes y futuras para las personas y los negocios", explica el Ministerio en su contestación, en la que subraya que a dicho plan -así como a otros requisitos- se supedita "el resultado favorable de la comprobación final de la admisibilidad", esto es, la concesión en sí de las ayudas.

"A día de la fecha, no consta en este Organismo Intermedio (la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, que es la que se encarga de coordinar y supervisar las ayudas con las entidades locales) ninguna operación del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) vinculada al citado Objetivo Específico, por lo que no ha sido procedente efectuar el procedimiento de comprobación final de la admisibilidad", reconoce el Ministerio.

Curiosamente, el pasado 24 de noviembre se aprobó por decreto de Alcaldía el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Zona Este, redactado por la consultora sevillana Olimichat SL. El documento se encuentra ahora en fase de exposición pública.

No obstante, puntualiza Plataforma 3R -formación política que carece de representación municipal y que no se presentó a las elecciones municipales de 2019- el PMUS "debe atender al ámbito urbano o metropolitano, no a una zona determinada de la ciudad". Y en este caso "se ha errado" al centrarse en la zona este de la ciudad y La Magdalena.

"A fecha de hoy, San Fernando necesita proyectar, contratar y ejecutar obras por valor de 12 millones de euros en 36 meses cuando en 48 no ha conseguido que Europa le pague un solo euro, por lo que existen razones más que plausibles para pensar que se podría estar poniendo en peligro estas necesarias ayudas", afirma Plataforma 3R.