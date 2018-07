Eryteeia cuida Camposoto

El grupo scout isleño Eryteeia repite este verano en la playa de Camposoto con las XX Jornadas de Educación Ambiental. Se trata de un proyecto que lleva muchos años desarrollándose en este espacio y que vuelve para consagrarse como una de las actividades de atención al entorno natural del periodo estival.

Son varios los motivos por los que se realizan estas actividades, entre los más importantes se encuentra uno evidente: la limpieza de la playa. El coordinador del grupo scout Eryteeia, Luis Calderón, explica en este sentido que "queremos que la gente sea testigo de lo que hacemos en la playa y conseguir concienciarles de la importancia que tiene su cuidado". Una playa que forma parte de un entorno natural frágil, en el Parque Natural Bahía de Cádiz, y que se convierte en una zona que requiere la mayor atención posible. "Tenemos que conseguir que la gente entienda la importancia del medio al que acceden y que la cuiden", insiste.

Los domingos se realizarán las actividades más importantes

Una de las tareas más difíciles para este grupo de escultismo de San Fernando es conseguir que la gente entienda la relevancia de su iniciativa. Sin embargo, Calderón se siente confiado en que lo consiguen año a año porque "por medio del conocimiento la gente le coge cariño a la playa y eso es todo lo que necesitan para empezar a actuar en consecuencia". Además, esta ocasión es de especial importancia para la entidad que el año que viene cumplirá veinte años desde que comenzaran sus actividades en 1999 en la ciudad. Lo hicieron, precisamente, en la playa de Camposoto con su primera actividad en público, menos de dos meses después de que se constituyeran oficialmente.

La progresión que ha tenido el grupo desde su fundación ha sido grande, pero el actual coordinador no olvida sus orígenes, "al principio todo era más sencillo, éramos menos miembros y realizábamos menos actividades". La situación ahora es diferente, algo que se hace visible no solo en el número de personas que conforman el grupo, sino en las actividades que llevan a cabo. "Lo que más me sorprende ahora mismo es el nivel de cuidado con el que realizamos las cosas, aunque también es impactante ver cómo ha ido subiendo la participación", asegura Calderón. El año que viene será el veinte aniversario de los scouts isleños y, a pesar de que todavía no hay nada concreto, el responsable afirma que "intentaremos hacer conocer a la gente algo más sobre nosotros. Tenemos pensado hacer alguna exposición fotográfica que muestre cómo ha sido la vida del grupo hasta ahora". Para eso habrá que esperar todavía varios meses.

Por el momento, ya están en funcionamiento las Jornadas de Educación Ambiental que se están proponiendo en la playa de Camposoto, destinadas especialmente a los menores. Con el objetivo principal de concienciar las jornadas consistirán en un conjunto de diferentes actividades que contarán con la participación de los voluntarios europeos que llevan ayudando al grupo Eryteeia todo el año. Son tres chicos procedentes de Rusia, Croacia y Bosnia que han llegado a San Fernando por medio del Erasmus +, un programa con el que el grupo lleva trabajando varios años y que siempre les ha dado buenos resultados. Respecto a ellos, Calderón reconoce que "su implicación está siendo muy buena y además se están integrando perfectamente. Nos están ayudando mucho". Las actividades en Camposoto se realizan todos los días. Sin embargo, hay proyectos más concretos y de mayor tamaño que se hacen los domingos. "Tenemos actividades muy diferentes y esperamos que los chicos se diviertan mucho", comenta Calderón. Entre estas iniciativas están las olimpiadas playeras, en las que se han preparado competiciones deportivas; la gymkana kermessera, que consiste también en diferente pruebas; o algunas algo más simples, como concursos de castillos de arena o jornadas voluntarias de limpieza. Ya se han puesto en marcha algunas de estas ideas como el pintado de piedras y la realización de flores reciclando botella de plástico. El grupo scout Eryteeia protagoniza con todas estas actividades una de sus ediciones más especiales con las que pretenderá realizar una labor de limpieza de las costas y de concienciación social sobre el valor de las playas.

Estas acciones se realizan en el acceso número 4 de la playa de Camposoto, una zona de la playa que la Concejalía de Desarrollo Sostenible tiene preparada para proyectos de ese tipo.