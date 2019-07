El Corte Inglés de Bahía Sur cerrará al público el 17 de agosto

En menos de tres semanas, El Corte Inglés del centro comercial Bahía Sur cerrará sus puertas. El sábado 17 de agosto será el último día de venta al público en San Fernando después de que Castellana Properties, propietaria del complejo isleño desde 2018, llegara recientemente a un acuerdo para hacerse con los 16.536 metros cuadrados que la firma ocupa en esta gran superficie desde mediados de los 90.

Ya entonces se anunció que la marcha de El Corte Inglés se haría efectiva a mediados de septiembre para dejar espacio a nuevas marcas: locales de ocio, moda y hostelería. Hace unos días, de hecho, se ha conocido la primera firma que llegará a Bahía Sur: Yelmo Cines.

Y este fin de semana, el Ayuntamiento ha anunciado que ha concedido las licencias de obra para afrontar los trabajos de adecuación que se precisan para dar cabida a los nuevos locales comerciales.

Las tiendas de El Corte Inglés en Bahía Sur, no obstante, cerrarán al público un mes antes de ese plazo de septiembre, aunque durante las siguientes semanas se seguirá trabajando dentro de las instalaciones hasta completarse el cierre: retirada y el traslado de la mercancía destinada a su venta a otros centros, etc... Así que desde mediados de agosto no se atenderá al público. El sábado 17 será el último día de apertura al público en San Fernando.

La plantilla -más de 200 trabajadores- será recolocada en otros centros, según anunció la empresa al anunciar su marcha de Bahía Sur.

En el mismo paquete de la venta del centro de Bahía Sur va también el Hipercor ubicado en el centro comercial Los Arcos de Sevilla. Por el conjunto se ha abonado 36,8 millones de euros, como se supo a finales del pasado mes de mayo.