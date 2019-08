David Nieto, de 31 años, nace y crece en San Fernando. Criado en Gallineras y la barriada Buen Pastor, David empieza a bailar en una escuela de su colegio, donde comienza con las sevillanas. Cuando cumple los 9 años, David acude a una escuela con María José Coca, quien le enseñó danza española, folklore y ballet clásico. Transcurridos un par de años, comienza a integrar el flamenco en sus clases. A los 14 años, comienza a recibir lecciones en el Conservatorio de Cádiz. Este paso fue todo un salto en la carrera de David, ya que pudo dedicarse de un modo más profesional y especializado a lo que sería su profesión y vocación, ser bailaor. "Yo sabía que no iba a estudiar ninguna carrera universitaria. Hay personas que estamos destinadas a una profesión y lo mío es bailar", explica Nieto.

El artista detalla como muchas personas han visto en su profesión un pasatiempo, más que una carrera profesional. "Muchas personas preguntan en qué trabajo, yo contesto que soy bailaor. Seguidamente vuelven a preguntar si hago algún otro trabajo más serio pero no voy a enfadarme por la incultura de la gente. No me afecta", aclara David.

El artista explica cómo el baile no es sólo una actividad a la que dedicar un corto espacio de tiempo. Requiere de sacrificios y estudio, no sólo las técnicas del baile y conocer bien los palos del flamenco pertinentes. "Nosotros tenemos que estudiar bastante teoría, no sólo llevarlo a la práctica. En ese sentido creo que Cádiz no valora el flamenco, siendo la cuna de este", recalca David.

En referencia al valor que se le otorga al flamenco en San Fernando y la provincia de Cádiz, David Nieto afirma que "son muchos los compañeros que han tenido que marcharse para poder trabajar y triunfar dentro del flamenco como oficio. Es increíble que estemos en la cuna del flamenco y no encontremos tablaos o compañías que fomenten espectáculos. En ese sentido, Sevilla y Madrid nos dan muchas vueltas".

Actualmente es profesor de baile en una academia que se encuentra en la avenida de la Marina, junto al colegio Liceo. Es su sustento y lo que le da de comer. Así lo explica él mismo: "Gracias a mi escuela puedo ganarme la vida, además de las actuaciones que me van saliendo. He estado mucho tiempo fuera de mi tierra actuando y trabajando con la compañía de Sara Baras, hasta que decido volverme y abrir mi propia academia de baile".

Este joven isleño actúa mañana domingo a las 22.00 horas en el patio del colegio San José. El precio de la entrada es de 10 euros por persona. Lucía Ruibal lo acompañará en este espectáculo integrado dentro del festival La Isla Ciudad Flamenca. David adelanta que "vamos a hacer un espectáculo tradicional. Lucía y yo nos entendemos muy bien y queremos hacer una performance para disfrutarla. No queremos hacer un montaje con un guion, va a ser flamenco de verdad. Es un tablao que comienza con una presentación y lo combinamos con temas musicales y de cante". Jesús Castilla le pondrá voz a la actuación, Naím Real será nuestro palmero y a la guitarra Jesús Nuñez de El Puerto de Santa María.

El bailaor afirma que todos están bastante expectantes por actuar en esta nueva edición del festival. "Creo que la gente va a disfrutar mucho de este espectáculo, es algo que lo hacemos con mucho cariño y pondremos mucho empeño para que todo salga muy bien", quiso finalizar el bailaor.