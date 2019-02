Cs exige información sobre el estado de ejecución de la Edusi

El grupo municipal Ciudadanos en San Fernando ha solicitado a través del registro municipal información sobre el desarrollo de la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi) en la ciudad. En concreto, la formación naranja ha solicitado una copia del Manual del proceso de gestión, seguimiento y control de las inversiones que se remitió al Ministerio de Administraciones Públicas para su aprobación en el año 2017; e información sobre el grado de cumplimiento del cronograma de actuaciones.

"Del buen desarrollo de esta iniciativa depende la recuperación de la zona este de la ciudad con proyectos como el gran parque de La Magdalena, la mejora del sendero del Carrascón, la Ronda del Estero, la recuperación de La Almadraba o la reconversión del Parque de la Historia y del Mar", recuerda la concejala Regla Moreno para resaltar la importancia que tiene esta estrategia para San Fernando.

La edil de Cs ha explicado que el Consistorio isleño no está cumpliendo con el cronograma que presentó. "Se puede comprobar fácilmente como hay proyectos que tendrían que estar concluidos y que aún no se han puesto en marcha o al menos no tenemos información oficial de que lo hayan hecho". A eso suma la formación "falta de transparencia" al no contestar a todas las preguntas que la formación naranja realizó sobre la Edusi en el pleno de marzo de 2018.

Moreno advierte de que también se desconoce si se ha reunido la comisión antifraude, así como el resto de órganos que conforman la unidad de gestión de estos fondos europeos, como el comité de dirección y el comité de seguimiento. "Los isleños tienen derecho a saber qué se está haciendo con los 10 millones de fondos europeos que se tienen que invertir en nuestra localidad", apunta la concejala que critica que tampoco se sepa nada del código ético y de conducta "que iba a elaborar el gobierno local y que estaría disponible en la web municipal".

La formación naranja hace hincapié en la importancia de cumplir los plazos para concluir los proyectos en el tiempo estipulado, especialmente al tratarse de actuaciones para mejorar una de las zonas más deprimidas de la ciudad, que contribuyen al desarrollo económico a través del campus del empleo con una fuerte proyección de las industrias audiovisuales y para fomentar la utilización del parque Natural. "El Ayuntamiento debe ser responsable y consciente de que la ciudad se juega parte de su futuro en la ejecución de esta Edusi y por ello le apremiamos a que no pierda ni un minuto e informe del estado de ejecución de estos fondos", finaliza la concejala de Ciudadanos.