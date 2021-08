Cruzar España en bici "a pesar de mis limitaciones", el reto inspirador del isleño Sergio Cámara

Sergio Cámara Madrid recuerda el día en el que tocó fondo hace unos años. Con más de 160 kilos de peso, serias lesiones de espalda que estuvieron a punto de dejarle en silla de ruedas y un largo historial de problemas médicos que se vieron agravados por las secuelas de un accidente, era incapaz de agacharse para atarse él solo los cordones de los zapatos. Ahí fue cuando supo que tenía que hacer algo para cambiar por completo su vida. Y se aferró al manillar de una bici, una Orbea Alma H30 que desde entonces se ha convertido en su inseparable compañera.

"Para mí, la bici es vida", resume este granadino de 52 años afincado en La Isla desde hace dos décadas que fue jugador de rugby en su juventud. Así de sencillo. La movilidad que no tiene a pie –reconoce que apenas puede andar unos metros antes de tener que pararse a descansar dadas sus lesiones– desaparece sobre las dos ruedas. Si los dolores de espalda no le dejan dormir, coge la bici aunque sean las tres de la madrugada. Es otra persona capaz de hacer rutas de más de cien kilómetros al día. Y eso que –admite– los primeros días en los que se echaba a la calle con su mountain bike regresaba llorando a casa.

Lo suyo es una historia diaria de superación que ahora le ha llevado a afrontar lo que llama "mi gran reto": cruzar España entera con su Orbea. Desde La Isla hasta Santiago de Compostela y, luego, hasta Victoria. Son 19 etapas y un total de 2.100 kilómetros de recorrido. Saldrá de San Fernando el próximo 11 de septiembre.

"No tengo miedo. Miedo me daría no intentarlo", asegura Sergio Cámara. Su aventura –para la que ha conseguido ya varios apoyos– tiene mucho de desafío personal pero también aspira a ser un reto inspirador, un mensaje de aliento para todo el que quiera escucharle y una llamada a practicar deporte para vivir plenamente la vida.

"Quiero que la gente vea que si yo, como mis problemas de movilidad y mis limitaciones, soy capaz y puedo hacer esto ellos también pueden marcarse sus retos", explica. "Conozco a deportistas que me dicen: cuando me veo fatal, me acuerdo de ti para seguir adelante".

Y ese es el propósito que le mueve en este reto.