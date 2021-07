Cruz Roja San Fernando ya tiene las llaves de la Casa Colorá para solventar su falta de espacio

La Asamblea Local de la Cruz Roja tiene ya las llaves de las dependencias de la Casa Colorá, que compartirá con la Asociación Isleña de Fibromialgia (Aifi). El Ayuntamiento de San Fernando ha cerrado ya los nuevos usos que tendrán estas instalaciones municipales que antes daban cabida a la enseñanza de adultos, unificada ahora en la plaza de San José.

Y esta mañana, la alcaldesa, Patricia Cavada, y la presidenta de la entidad, Lola Rodríguez de Lema, han sellado el acuerdo de cesión en Alcaldía.

Desde Cruz Roja se ha reconocido el problema de espacio que tienen desde hace tiempo y que habían trasladado al Consistorio al objeto de que pudiera brindarles algún local para su uso. Así que las dependencias de la Casa Colorá –en la calle Méndez Núñez– les vienen como anillo al dedo.

Eso sí, todavía no se ha concretado qué proyectos y programas de todos los que tiene en marcha se trasladarán a esta nueva sede. En principio –ha apuntado su presidenta– se baraja que pueda ser utilizado para las oficinas del personal técnico y para los programas y talleres de empleo o formación que se imparten o, incluso, el programa de promoción del éxito escolar que trabaja con niños. No obstante, aclara Rodríguez de Lema, no se ha querido concretar nada hasta no disponer de las instalaciones.

Por su parte, la regidora ha aplaudido la labor que lleva a cabo Cruz Roja en la localidad y ha destacado su "solvencia" a la hora de desarrollar con "eficacia" sus diversos programas de ayuda.