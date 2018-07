Crece el malestar entre los empresarios de Fadricas

Cada verano ocurre lo mismo. La comunidad de propietarios del polígono industrial de Fadricas ha vuelto a pedir al Ayuntamiento que acometa "con carácter urgente" la limpieza de las parcelas colindantes. Se trata del amplio solar que se extiende hacia La Casería destinado a la ampliación de esta recinto -Fadricas II- que lleva años sin despegar y que "supone un evidente riesgo de incendio" en pleno verano, con las altas temperaturas, dada la acumulación de maleza seca y de basura que se reparte entre sus calles. Según los propietarios de Fadricas I, se registró en el Ayuntamiento una solicitud por escrito en este sentido el pasado 22 de junio, pero todavía no se ha hecho nada a pesar de que, advierten, "pone en serio peligro a las naves industriales colindantes, que podrían verse afectadas por los posibles incendios".

Aunque la limpieza de Fadricas II no es la única demanda de estos empresarios. También han advertido de los problemas de iluminación que sufre el polígono industrial porque no funcionan la mayoría de las farolas que se reparten por la zona. Hay, afirman, al menos quince farolas en las calles del polígono que están inutilizadas. A ellas suman tres que alumbran solo de manera intermitente, sin contar otras muchas luminarias cuya intensidad lumínica -lamentan- dista mucho de ser eficiente habida cuenta de su antigüedad, suciedad o mal estado. El pasado 28 de marzo -recuerda- se registró también en el Ayuntamiento una petición insistiendo en estas carencias que tampoco ha sido atendida. No se ha hecho nada, dicen. También han reclamado el arreglo de los baches y hundimientos producidos -aseguran- por las obras que se acaban de llevar a cabo para canalización de la nueva red eléctrica.

"La actual situación del polígono industrial Fadricas I genera un profundo malestar en sus vecinos al comprobar que no se atienden sus demandas a pesar de solicitarse por escrito", lamentan en un comunicado.