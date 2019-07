Antonio Álvarez Vélez, Pitingo, es el protagonista del homenaje a Camarón de La Isla que como cada año desde el 25 aniversario de su fallecimiento, ha organizado el Ayuntamiento de San Fernando. La familia del artista que revolucionó el flamenco también tendrá su espacio en el espectáculo que se celebrará mañana en la Plaza de la Iglesia a las 22:30 horas.

Para Pitingo es todo un honor poder cantar en la ciudad natal del mito del flamenco, junto a su familia y sus paisanos. "Cuando recibí la llamada no me lo creía. Estoy nervioso porque para mí Camarón es el artista más grande de la historia. Yo llevo desde pequeño escuchando su música y creo que lo sé todo sobre su vida y su arte", afirma Pitingo.

"Cuando en casa me pongo a escuchar Camarón se me quitan las ganas de cantar porque canta tan bien, es tanta la perfección... Otro Camarón no va a nacer en la vida”. Son las palabras de Pitingo quien opina que, poder cantar en San Fernando en honor a camarón, es una de las mejores cosas que le ha pasado como artista. "Voy a tener a José Monje constantemente en la cabeza, voy a intentar hacer mi espectáculo con todo el amor, cariño y respeto que se merece su familia y La Isla", recalca el cantante.

A pesar de admirar y tener al artista de La Isla en un pedestal, no se siente seguro a la hora de cantar sus canciones, llegando a decir que "cuando canto por Camarón no me atrevo. Estamos hablando de artistas grandes que cambian el flamenco. Él lo cambió todo e innovó en todos los palos, además de ser una buena persona. Porque para ser artista hay que ser también buena persona", recalca el cantante.

Asimismo, Pitingo deleitará al público isleño con su nuevo disco Mestizo y Fronterizo, un recopilatorio de temas que aúnan su carácter mestizo y su tierra, Ayamonte, localidad fronteriza entre España y Portugal. "Mestizo y Fronterizo es un disco que habla de la interculturalidad, el conocer diferentes culturas. Es un espectáculo enorme con un coro de voces gitanos y no gitanos, cubanos, latinos etc... Es mi propia apuesta por las culturas del mundo", señala el artista.

Pitingo tiene raíces en muchas partes de Andalucía y Portugal. Es, quizás, el resultado de su forma de trabajar y de hacer música. Además, es un autor revolucionario a la hora de mezclar distintos estilos musicales como el blues o el Soul. "He cantado con grandes artistas como Alicia Keys o Juan Gabriel. Mi estilo de música es una mezcla de culturas y sonidos. También me encanta la música negra, es muy parecida al flamenco, ya que ellos utilizan la música para cantar sus penas y alegrías, igual que los gitanos", describía Pitingo.

Por otro lado, el artista ha opinado de los nuevos estilos musicales flamencos, afirmando que son muchos los que están innovando en este estilo que José Monje estableció para las nuevas generaciones. "Camarón fue el que abrió paso a las nuevas generaciones, haciendo del flamenco una revolución. Hay muchos artistas que están, y estamos, innovando en nuestros estilos pero es muy complicado llegar a imitar a a alguien tan grande como Camarón", finaliza el cantante.