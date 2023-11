Cayetana Guillén Cuervo llega al Teatro de las Cortes de San Fernando con 'Pandataria'

El próximo sábado 25 de noviembre, Cayetana Guillén Cuervo llegará al Teatro de las Cortes de San Fernando con Pandataria, la revolucionaria pieza de teatro-danza dirigida por Chevi Muraday (Premio Nacional de Danza) sobre un texto de Laila Ripoll y por la que no cesa de recibir elogios de crítica y público desde su estreno en el pasado Festival de Teatro de Mérida.

Con Cayetana a la cabeza, Pandataria cuenta con un elenco diverso e inclusivo que va desde el rapero y actor madrileño Elio Toffana, fundador del colectivo Ziontifik; o los bailarines de raíces árabes y africanas respectivamente Basem Nahnouh y Chus Western; pasando por La Merce, Marcos Matus, artista multidisciplinar de origen chileno y referencia LGTBI+; hasta el propio Muraday.

Pandataria cuenta también con la intervención del artista Okuda San Miguel, con su intervención escénica multicolor, símbolo de la libertad en la función. La obra pretende ser "un abrazo a la diversidad en su concepción misma; un canto al amor, a la libertad y a la paz imprescindible en los tiempos que corren".

Sinopsis de la obra

Pandataria quiere decir en griego la isla de las cinco bestias. Pandataria es una isla perteneciente al archipiélago de las Pontinas, mar Tirreno y mide 1,54 kilómetros cuadrados.

En la época de la dinastía Julio-Claudia, las mujeres del imperio que no se adecuaban a las normas (adúlteras, poderosas, independientes, políticas) eran exiliadas a Pandataria para lavar la imagen de la autoridad. Julia la Mayor fue la primera y tras ella su hija y su nieta en distintos momentos de su vida. La vida en el exilio en una isla tan pequeña y sin posibilidad de salir podía llegar a ser muy aburrida y asfixiante. Pero Pandataria como isla-prisión, llegó a representar el paraíso de los olvidados.

Tras el imperio romano, en 1941, tres hombres de apellidos Spinelli, Rossi y Colorni, acabaron en la misma isla-prisión bajo las órdenes de Mussolini. Habían puesto en duda la llegada al poder del dictador y fueron exiliados a Pandataria, que ya había cambiado de nombre a Ventotene. Allí, tras las huellas de Julia la Mayor y sus descendientes, ellos encontraron su propio paraíso y redactaron el texto que sería el caldo de cultivo de la Europa que conocemos hoy en día; el manifiesto de Ventotene, cuyo título completo es Por una Europa libre y unida. "Y es curioso que, en un kilómetro cuadrado rodeado del mar Tirreno, con unas fronteras tanto físicas como ideológicas infranqueables, los tres hombres soñaran con eliminar toda frontera del continente", expone la productora.

"Y eso es Pandataria: el cajón de sastre, la isla prisión, la isla del marginado, del que no forma parte de la norma, del que viene del lote defectuoso, del que no es un ciudadano legal, la isla de los que sobran, de los que tambalean el mundo, de los que no son válidos. No hay manual de instrucciones para saber quiénes son válidos y quiénes no lo son, pero sabemos reconocer la transgresión y la apartamos, la encerramos en una isla de un kilómetro cuadrado por miedo a lo diferente".

"Pandataria es, por lo tanto, una utopía necesaria. Un lugar al que aspiramos llegar para eliminar esas fronteras y demostrar que todo ser humano es válido".

Cayetana Guillén Cuervo

La polifacética actriz cumple 25 años conduciendo de manera ininterrumpida el programa de cine en TVE Versión Española, que compagina en la cadena con Atención Obras y con su cargo como presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, donde ha puesto en relieve su faceta como gestora cultural. Pero con todo ello, Cayetana sigue fiel a la tradición de la saga a la que hacen honor sus apellidos y no deja la interpretación. Y el próximo 2024 será un año clave en este sentido.

En su recorrido por los teatros de toda España, Pandataria recalará en la cartelera madrileña el mes de febrero. Como antesala, a finales de enero presentará en CaixaForum el documental Mapa a Pandataria, dirigido por Javier Clarke y producido por Mucha Calma Producciones (la compañía de Cayetana), en colaboración con Los Dedae (Chevi Muraday) y Cultura Inquieta Films para la plataforma cultural CaixaForum+. Un recorrido por el montaje de la función y un viaje a su esencia.

Pero la primavera traerá también a Cayetana una nueva edición de los Premios Talía, con los que la Academia de las Artes Escénicas de España reconoce a los mejores profesionales de todas las disciplinas.

Y en 2024 llegará también uno de sus proyectos más esperados. Cayetana ejercerá como productora ejecutiva del largometraje Si te contara, co-escrito junto a Alfonso Albacete, quien la dirigirá en el papel protagonista. Esta película supondrá el reencuentro con el director de Más que amor frenesí, título que ofreció a Cayetana su primer protagonista en cine y la situó como referente de la modernidad.

Por todo ello, Cayetana se postula sin duda como una de las protagonistas de la escena cultural del próximo 2024.