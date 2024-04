"Si Cavada no ha perdido la Edusi, ¿por qué está buscando otras fórmulas de financiación?", cuestiona el PP de San Fernando

"Cavada no puede seguir negando lo obvio tal y como acreditan los informes de Intervención y resto de documentación contable que para su labor de fiscalización nos entregan a los grupos municipales. Si, como asegura el socialista Conrado Rodríguez, el gobierno está buscando alternativas para financiar proyectos como el de La Magdalena, está claro que la subvención prevista para su desarrollo se ha perdido". El Partido Popular (PP) insiste en su denuncia por la pérdida del gobierno de San Fernando los fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi). "Si no ha perdido la Edusi, ¿por qué está buscando otras fórmulas de financiación?", pregunta la portavoz popular, María José de Alba.

La formación habla de falta de transparencia en la gestión del gobierno de Cavada de los intereses generales de San Fernando y los isleños, que en este caso de la Edusi se muestra porque "llevan faltando a la verdad desde el minuto uno, una actitud inconcebible y que no podemos permitir”, abunda la líder del PP.

Los populares insisten en que el programa europeo concluyó el pasado mes de diciembre sin que el Ayuntamiento hubiera ejecutado ni siquiera un 10% del total de la propuesta presentada a estos fondos europeos, tras las declaraciones del concejal de Desarrollo Económico y Presupuestario, responsable político de la Edusi, inciden, en las que negaba la pérdida de las subvenciones.

El gobierno de Patricia Cavada tenía constancia desde septiembre de 2023, tras recibir ese mismo mes la Guía sobre Cierres de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, que no había prórroga posible para la Edusi más allá del 31 diciembre. Pese a ello, no dudó en continuar tergiversando la realidad", critica De Alba que hace referencia a varias declaraciones en los medios tanto de la alcaldesa como del concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Fernando López Gil. El PP apunta a unas manifestaciones de López Gil del 7 de octubre sobre que "el Ayuntamiento de San Fernando respira con la prórroga para La Magdalena hasta 2027" y a otras de la regidora del 15 de enero de 2024 sobre la pérdida del 50% de los 10 millones de euros de la subvención. "Y aún así continúan faltando a la verdad asegurando sin rubor que San Fernando no ha perdido la Edusi", se queja la edil.

"El gobierno de Cavada ha perdido la Edusi por una pésima gestión política de este plan, y ahora intenta salvar algo de la subvención europea en base a operaciones no funcionales, a lo que no pueden adscribirse la inmensa mayoría de proyectos recogidos en la propuesta financiada por Europa", puntualiza la dirigente del PP sobre la alternativa que maneja el gobierno para no perder las ayudas. Se quedan fuera sin embargo proyectos previstos en la estrategia: el edificio del Club Náutico de Gallineras, la trasera de La Almadraba o el propio parque de La Magdalena.

De Alba apunta que el proyecto de La Magdalena ya no cuenta con el crédito presupuestario necesario para su ejecución, como recoge el informe del Interventor, que se atribuye al prologando intervalo que ha transcurrido desde la asignación del contrato en la primavera del año 2022. "Cavada no puede seguir negando lo obvio tal y como acreditan los informes de Intervención y resto de documentación contable. Si, como asegura el socialista Conrado Rodríguez, el gobierno está buscando alternativas para financiar proyectos como el de La Magdalena, está claro que la subvención prevista para su desarrollo se ha perdido", afirma.

"Ahora entendemos la subida del 13% del IBI con la que Patricia Cavada ha castigado a los isleños. Su gobierno necesitaba tapar su mala gestión con liquidez volviendo para ello a subir los impuestos", concluye.