La Casa Lazaga de San Fernando se queda sin las ayudas de los fondos europeos

El Ayuntamiento de San Fernando no ha conseguido los fondos europeos a los que aspiraba para financiar parte de la rehabilitación Casa Lazaga, edificio de alto valor patrimonial emplazado en plena calle Real para el que planea un uso administrativo tras su esperada recuperación.

La propuesta del Consistorio isleño ha sido descartada en la resolución provisional de la convocatoria de ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad pública en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que destina a todo el territorio nacional un total de 274 millones de euros para intervenir en 181 edificios públicos. De estos, 41,8 millones de euros van destinados a 30 proyectos de rehabilitación de edificios públicos en Andalucía.

Concretamente, la solicitud del Ayuntamiento isleño figura en el listado de expedientes que no han pasado siquiera a la fase de valoración, bien por desestimiento o por el incumplimiento de los requisitos básicos de una convocatoria que ha repartido 7,6 millones en la provincia para proyectos en Ubrique, Chiclana, Jerez y El Puerto de Santa María.

De hecho, entre los argumentos por los que se rechazan estas ayudas, se especifica que "no se cumple con el requisito de ahorro energético de reducir, al menos, el 30% en el indicador global de consumo de energía primaria no renovable del edificio (tal y como se especifica en el artículo 6.3 de las bases de la convocatoria de ayuda)" o que "no se ha aportado correctamente la documentación justificativa indicada".

1,2 millones para "una rehabilitación sostenible"

El Ayuntamiento isleño aspiraba a conseguir 1,2 millones del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) para impulsar la intervención prevista en la Casa Lazaga aludiendo a la "rehabilitación sostenible" que se proyecta acometer en el histórico inmueble.

De hecho, explicaba en su momento el Consistorio cuando solicitó estas ayudas, "esta recuperación patrimonial busca reducir la huella de carbono del municipio con una rehabilitación de un edificio emblemático del siglo XVIII en pleno centro de la ciudad, integrado en la trama urbana y con futuros usos públicos".

La solicitud de las ayudas del PIREP se basaba así en la rehabilitación "sostenible e integral" proyectada, que permitirá que sea un edificio más eficiente energéticamente al apostar por instalar placas fotovoltaicas en la cubierta, por incluir medidas de ventilación natural, o por implantar una cubierta verde ajardinada en el edificio, entre otras cuestiones. También se planteaba la inclusión en el proyecto de un captador solar en la fachada acristalada trasera y en el patio cubierto, así como la mejora de la eficiencia de la envolvente de la edificación y la instalación de ascensores de alta eficiencia.

Además, se aludía a la realización de un estudio de gestión de residuos, para conseguir "un edificio con una mayor calidad ambiental reutilizando y aprovechando elementos existentes (contraventanas de madera, cerrajerías, solerías, peldaños) y haciendo uso de residuos provenientes de la propia obra o del agua de la lluvia gracias a un aljibe".

Otras ayudas que se han conseguido... o perdido

Desde el Consistorio isleño se ha recordado, no obstante, que San Fernando ha conseguido gestionar hasta 35 millones de euros procedentes de fondos europeos y que ha logrado ayudas por importantes cuantías para otros proyectos, como el de la construcción de los aparcamientos tácticos (4,6 millones).

El año pasado, se cayó también de los fondos europeos otro proyecto que el Ayuntamiento planeaba ejecutar con cargo al programa Next Generation: la remodelación de la avenida León Herrero, una actuación que se relaciona también con ese modelo urbanístico de las supermanzanas por el que apuesta firmemente.

En este caso se aspiraba a una ayuda de 2.850.030 euros, pero el proyecto se quedó fuera en la orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por la que se conceden las ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.