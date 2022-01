Carlos Inacio, director general de Primark en España: "Las tiendas físicas van a seguir estando ahí, creemos en ese modelo"

–Supongo que si abrir una tienda siempre es algo especial, hacerlo en plena pandemia todavía lo es más.

–La primera tienda que abrimos en pandemia fue la de la plaza de Cataluña, en Barcelona. Ahora acabamos de abrir en San Fernando. Siempre, claro, con unas extensas medidas de seguridad tanto para empleados como para clientes. Abrir una tienda en este momento es un reto pero también es una forma de enseñar que queremos seguir adelante, que queremos seguir creciendo, que queremos estar más cerca de los clientes que, hoy por hoy, no tenían esa oportunidad de tener un Primark tan cerca, como es el caso de San Fernando y de sus localidades vecinas.

–¿Qué tiene de peculiar San Fernando?

–Cada tienda de Primark es distinta. En San Fernando tenemos una tienda de más de 3.000 metros cuadrados de superficie, 34 probadores, 18 cajas y una plantilla de 110 empleados que en un 60% proceden del propio San Fernando y, de estos, más de un 60% estaban en paro y en un 10% se trata de su primer empleo. Nosotros estamos encantados de estar en San Fernando. Es la tercera tienda que abrimos en la provincia, la décimo tercera en Andalucía y la número 55 en toda España, que es el segundo mercado más importante para Primark. Andalucía es para nosotros la comunidad con más peso en toda España, la que tiene más tiendas. Y en este caso de San Fernando es un proyecto muy importante en el que hemos estado trabajando desde hace ya algunos años, es una tienda que se esperaba desde hace tiempo y que ahora por fin se ha hecho realidad con la inauguración del pasado martes.

–¿Y por qué la ubicación de San Fernando para esta tercera tienda de Primark en la provincia y no, por ejemplo, la capital?

–He visto que se ha estado hablando de esto en estos últimos días (en cuanto a la crisis del comercio de Cádiz y la apertura de Primark en Bahía Sur).Tengo que decir que nosotros estábamos abiertos a todas las opciones, trabajamos así. Es, simplemente, que la oportunidad que ha surgido en San Fernando, en Bahía Sur. En esta zona (de la Bahía de Cádiz) necesitábamos una tienda y es la oportunidad que surgió y que vimos viable. Desde luego, en Primark nos consideramos un motor de ayuda para todos. Nunca pensamos que restamos sino todo lo contrario, que aportamos, que cuando llegamos a un sitio sumamos al atraer un mayor flujo de clientes. Básicamente, es lo que decía la noticia publicada en este medio hace unos días: con la entrada de un Primark siempre viene más gente y todos se benefician de ello.

–¿Y qué previsiones maneja Primark para esta tienda de San Fernando?

–Tenemos muchas expectativas y nuestras previsiones son positivas pero ahora mismo, como ha comentado antes, estamos abriendo una tienda en plena pandemia. Todavía hay incertidumbre, restricciones, hay cosas que no sabemos cómo van a influir en la gente, qué reacción van a tener los clientes, si van a invertir más o menos... Creo que lo importante es que el proyecto –que era un proyecto en el que queríamos estar– se ha hecho realidad y que ahora estamos más cerca de los clientes de San Fernando, de Cádiz y de todas las localidades de alrededor. Tenemos además un equipo nuevo con más de cien personas al que le hemos dado más de 2.000 horas de formación. Vamos paso a paso. Sí que es verdad que el centro comercial (Bahía Sur) ha hecho un trabajo de reestructuración, de incorporación de nuevas marcas, que es también muy positivo. Somos positivos y creemos en este proyecto, pero hacer previsiones en estos tiempos es algo muy difícil.

–Primark tiene ya 13 tiendas en Andalucía y todas se ubican en centros comerciales. ¿Se descartan los centros urbanos por algún motivo?

–No, en absoluto. No tenemos una obsesión por los centros comerciales. Si hay una oportunidad en un centro de ciudad, la valoramos. Tenemos tiendas en el centro de Bilbao, en la plaza de Cataluña de Barcelona, en la Gran Vía de Madrid, en Valencia... Ocurre que en Andalucía todas las oportunidades se han dado en centros comerciales. Nosotros estudiamos las ubicaciones en las que queremos estar y luego valoramos las oportunidades que van surgiendo. Obviamente, para cada proyecto tenemos idealizado un tipo de tienda pero nos vamos adaptando. Abrimos en Girona en diciembre con más de 4.000 metros cuadrados pero también tenemos abierta en León una tienda que tiene 2.100 metros. Lo importante y lo más prioritario es la ubicación, los sitios en los que queremos estar; luego nos adaptamos a las ofertas que hay, vemos dónde podemos encajar un Primark y lo valoramos.

–A tenor de las últimas aperturas, no parece que la pandemia esté frenando a Primark.

–Las cosas no están fáciles. Nuestro grupo ha hablado públicamente esta semana de las previsiones y resultados y, sí que es verdad que comparando las cosas con el año pasado vamos bien y la evolución es positiva, pero si esa comparación se hace con la situación de hace dos años, antes de la pandemia, seguimos sufriendo. Lo que no queremos tampoco es dejar nuestros compromisos de lado. Todas estas aperturas que se han dado en pandemia eran compromisos que teníamos asumidos y lo que hemos hecho, con gran esfuerzo, es sacarlos adelante. También es una forma más de estar cerca del cliente, de enseñar la marca, de hacerla más visible. Y es nuestra forma, nuestra manera. Nosotros no tenemos comercio on line, las tiendas físicas son nuestro negocio, así que tenemos que apostar por ellas.

–¿Se han recuperado ya los niveles anteriores a la pandemia?

–No. Ha habido tiendas que han estado mejor y otras peor, pero hay que sumar otros factores como el descenso del turismo, que a tiendas como las que tenemos en el centro de Madrid o de Barcelona las frena a la hora de volver a esos niveles anteriores a la pandemia. Sí que hay otras ubicaciones en las que las ventas han reaccionado más positivamente porque no tenían esa dependencia del turismo o bien porque les afectaban menos las restricciones adoptadas en la desescalada por cada comunidad o por la evolución de la pandemia en cada una de ellas. Siempre he dicho, desde que empezó esto, que vamos a tener tres años de incertidumbre hasta recuperar esos niveles anteriores a la pandemia.

–¿Qué aperturas tiene plantadas Primark para 2022?

–Hace más o menos un año anunciados una serie de nuevas aperturas, concretamente 7. La de San Fernando ha sido la sexta tienda que abrimos desde ese anuncio, así que solo nos queda una: San Sebastián. Si todo va bien –y una vez más, si la pandemia nos deja– tenemos previsto abrir esta tienda a finales de 2022. Por supuesto, seguimos activamente buscando proyectos y buscando nuevas oportunidades pero para 2022 esa es la apertura que tenemos prevista después de las otras 6 que llevamos en pandemia.

–La tendencia entre sus competidores es cerrar tiendas pero Primark sigue abriendo nuevos establecimientos...

–Nosotros tenemos una estrategia clara y lo que hemos visto en los competidores es una reestructuración de sus estrategias. En realidad, es complicado compararse. Los volúmenes son diferentes, los números de tiendas son diferentes, las ubicaciones son diferentes, el tamaño de tiendas es diferente, las ofertas son diferentes... En nuestro caso, siempre hemos sido muy cautos antes de abrir una tienda, siempre lo hemos pensado mucho y se ha estudiado mucho, en parte por proteger a la marca pero también por la responsabilidad que uno tiene con sus equipos.

–Pero hay una apuesta clara por la tienda física en unos momentos en los que la tendencia apunta al comercio on line.

–En Primark somos creyentes de las tiendas físicas. Creemos que las tiendas físicas van a seguir estando ahí, que no van a dejar de estar ahí. Solo tenemos ese modelo y creemos que es el modelo, pero no dejamos de mirar a lo que hacen los demás y a las oportunidades comerciales que existen, tanto on line como también en la experiencia en tienda. En este sentido, en este 2022 vamos a hacer una mejora de nuestro website para que los clientes puedan ver la disponibilidad de los productos que hay en tienda. Empezará a principios de año en Inglaterra y luego se extenderá progresivamente a otros países. Es una forma más de conectar con ese cliente on line. Tenemos más de 24 millones de usuarios en redes, que están ahí y nos quieren ver... Pero la tienda física es nuestra identidad y no la vamos a cambiar. En cuanto a la tendencia del comercio on line, hay opiniones para todo. Yo creo que estamos en un momento de testeo, en el que hay un movimiento constante de las marcas para identificar oportunidades comerciales.

–Primark no vende on line pero sí tiene su estrategia en redes.

–Como le digo, con más de 24 millones de usuarios. Una población muy grande on line a la que necesitamos comunicarles. En el confinamiento nos sirvió para seguir manteniendo el contacto con nuestros clientes, contándoles lo que estábamos haciendo, lo que iban a poder encontrarse en las tiendas cuando volvieran a abrir... A través de la web y de las redes se ha dado a conocer también nuestra campaña de Primark Cares, donde están recogidos nuestros compromisos con el planeta y la sostenibilidad, entre otras cosas, para reducir nuestra huella de carbono en un 50% hasta 2030. Y ahora está ese nuevo proyecto que se va a lanzar para la web.

–Aunque me temo que es una pregunta que siempre le hacen, la etiqueta de low cost... ¿resta o es algo que se lleva con orgullo?

–Siempre me hacen esa pregunta y siempre contesto lo mismo: low cost no significa low values. No quiere decir que vale todo. No tenemos bajos valores. Somos una empresa comprometida y con muy altos estándares, que hace auditorías muy exigentes. Nuestro mapa de proveedores es transparente, está en nuestra página web. Somos low cost porque es nuestro modelo de negocio y no nos avergonzamos de ello, pero eso no significa tener bajos valores ni en la cadena de suministros ni en la forma que trabajamos con nuestras personas. Preferimos asumir parte del coste de la cadena de suministros en lugar de añadirlo al final del producto y así no transmitírselo al cliente.

–¿Por qué diría que gusta Primark?

–Primark atrae porque somos un equipo apasionado y trasmitimos esa pasión a nuestros empleados, a los que formamos y empoderamos para que hagan su trabajo y al hacerlo puedan transmitir un poco de sí mismos. Eso se transmite a los clientes directamente. Cuando llegas a una tienda Primark, sientes esa energía, esa pasión que hay en los equipos. Luego tenemos nuestros modelo de negocio, una identidad que hemos sabido mantener, no defraudamos a los clientes: cuando decimos que tenemos el mejor precio del mercado en un artículo es porque es así y lo hemos comprobado... Y somos una tienda inclusiva en la que hay de todo y para todos: distintas tallas, distintas edades, distintos gustos y productos hasta para las mascotas o para el hogar... E inclusiva también en el sentido de que trabajos con personas con discapacidad, más de 300 en España. En San Fernando hemos trabajado con Autismo Cádiz. No solo es una oportunidad para estas personas sino que suman un valor añadido a los equipos. Todo esto sumado hace que la gente sienta esa pasión, no solo en la moda sino en el ambiente que se vive dentro de los equipos.

–La compañía ha lanzado una campaña, Primark Cares, en la que compromete su estrategia con la sostenibilidad.

–La campaña se ha lanzado ahora pero son cosas en las que venimos trabajando desde hace años porque estamos comprometidos. Se basa en tres ejes –producto, persona y planeta– en torno a ellos a 9 compromisos, entre los que se incluye la reducción de la huella de carbono a la mitad en 2030. Pero cosas como prolongar la vida útil de la ropa, que l a ropa esté previamente diseñada para favorecer su reciclaje o que se fabrique con fibras recicladas son ya una realidad. Más de un 25% de nuestro producto en tienda está hecho de algodón sostenible o producto reciclado. Como comprenderá, no es algo de ahora. En eso venimos trabajando ya 10 años. Tenemos un programa de algodón sostenible que es el programa más grande del sector. Es una estrategia además que vamos actualizando cada año, vamos midiendo y contando a nuestros clientes cómo vamos evolucionando en estos compromisos.

–¿La pandemia ha cambiado la relación con los clientes, sus gustos quizá?

–La pandemia ha cambiado hábitos, en general. Sí notamos un cambio en la demanda de cierto tipo de productos, todos los artículos relacionados con lifestyle han tenido un incremento y una demanda significativa y eso nos ha hecho también adaptarnos. Y por otro lado, al reabrir las tiendas tras el confinamiento, pusimos en marcha un estricto protocolo para garantizar una compra segura a los clientes y para que estos acudieran a las tiendas con tranquilidad. En ese sentido, los hábitos han cambiado drásticamente pero el cliente que venía a Primark lo sigue haciendo porque ha visto que puede comprar con seguridad.