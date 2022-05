Camposoto, 26 Banderas Azules para contar la historia de una playa

Camposoto ha vuelto a colarse en el ranking de las mejores playas de España, aquellas que la ADEAC, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, distingue con el emblema de la Bandera Azul.

El popular galardón -que se concede tras evaluar criterios como la calidad de la aguas, la gestión ambiental o la seguridad, entre otros parámetros- lleva años formando parte indispensable de la playa de San Fernando, que cuenta también con la Q de Calidad y otras distinciones que refrendan el empeño por alcanzar la excelencia de los servicios que se brindan a los bañistas y por asegurar que Camposoto sigue sigue siendo 'la joya de la corona' isleña. Sobre todo, claro, durante los meses de verano.

De hecho, en los 33 años que la playa isleña lleva 'abierta' a los ciudadanos -desde que se consiguiera su liberación por parte de Defensa en 1989- la Bandera Azul ha ondeado en esta franja del litoral isleño en 26 temporadas. Lo que no está nada mal teniendo en cuenta, además, que en los primeros años de su apertura apenas se contaba aún con servicios e infraestructuras para atender a los usuarios en condiciones.

El camino que ha recorrido la playa isleña desde aquellos primeros años hasta ahora -con la últimas obras que se completaron el pasado verano, que han supuesto la reordenación definitiva los accesos y la construcción de un paseo, además de la renovación de módulos y mobiliario- ha sido largo y ha corrido parejo a esas 26 Banderas Azules que, una temporada tras otra, iban izándose junto a los accesos para dejar constancia de esas mejoras que se iban incorporando a la playa.

La primera Bandera Azul se concedió en 1994 y el Ayuntamiento isleño lo celebró como un auténtico triunfo: Camposoto, de no existir siquiera apenas un poco años antes, conseguía entrar en el ranking de las mejores playas de España. En unos años marcados además por la reivindicación de terrenos ocupados por instalaciones militares por parte del gobierno andalucista, la distinción que había logrado Camposoto adquiría además un plus añadido al convertirse en un prometedor mensaje político de cara a la ciudadanía.

Las Banderas Azules continuaron llegando sin interrupción a lo largo de la década de los 90 a medida que la playa se iba equipando y e iba también mejorando cada año sus servicios. La Isla se hacía a su playa e, incluso, tomaba conciencia de la enorme valía que tenía este paraje natural.

Así fue hasta el año 2000, en el que recibió un inesperado golpe: San Fernando perdía su Bandera Azul. Los motivos por los que ese año no se concedió el galardón nunca llegaron a trascender. El Ayuntamiento isleño achacó la decisión a que aún no estaba en funcionamiento la depuradora, si bien es cierto que tampoco lo estuvo en anteriores ediciones y eso no había impedido que se concedieran las banderas. Desde la oposición se apuntaron otros criterios de los que la ADEAC tenía en cuenta para conceder la distinción, aunque tampoco se llegó a concretar ninguna razón. La distinción, en todo caso, se perdió.

Aunque no fue por mucho tiempo. Al año siguiente el problema se consiguió solventar. En el verano de 2001, La Isla consiguió izar su séptima Bandera Azul, a la que continuaron de manera consecutiva otras 12 más. Fueron los años en los que se ejecutó la obra de la carretera, se habilitaron los accesos, Defensa dio cumplimiento al convenio de desmilitarización 'limpiando' de proyectiles esta franja del litoral... Y Camposoto se convirtió en la playa que los isleños han conocido y disfrutado en estas dos últimas décadas.

Pero entre los años 2013 y 2014 La Isla volvió a perder su Bandera Azul. Esta vez, por un cambio en los criterios estipulados para conceder la distinción, que obligaba a tener contratado un servicio de vigilancia y salvamento. Y esa función, hasta entonces, se encomendaba a los voluntarios de Protección Civil. El Ayuntamiento descartó por su coste licitar este contrato. Así que ni en el verano del 13 ni al siguiente se llegó a izar la enseña azulina, ni Camposoto formó parte de ese ranking de las mejores playas de España.

La cuestión de los socorristas se solventó en el verano de 2015. Y La Isla recuperó de nuevo -otra vez- su Bandera Azul, que desde entonces ha revalidado de manera consecutiva todos los años.

La vigésimo sexta, de hecho, llega cuando la playa de Camposoto ha completado su remodelación definitiva gracias a las obras que se han acometido en los últimos años y que han supuesto un nuevo punto de inflexión al reordenar los accesos, asfaltar de nuevo la carretera y habilitar un acerado y adecuar las bolsas de aparcamiento, además de construir un paseo a lo largo de toda la playa y renovar todos el mobiliario y los módulos de servicios.