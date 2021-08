La II Bienal de Flamenco recala en San Fernando con Jesús Castilla y Jesús Méndez

La Bienal de Flamenco que nació en 2019 en Jerez se expande este año a otras localidades de la provincia. Una es San Fernando, donde mañana viernes toma el Castillo de San Romualdo bajo el mando del isleño Jesús Castilla y de Jesús Méndez. "Tengo un recuerdo muy bonito de La Isla, donde estuve hace tres o cuatro año cantando en la calle y el público me acogió muy bien", comenta el cantaor jerezano, encargado de la segunda parte del recital, que se incluye en la programación del Summer San.

A partir de las 22.00 horas arrancará mañana viernes el espectáculo previsto en San Fernando por esta II Bienal de Cádiz, Jerez y los Puertos dedicada a Alonso Núñez, Rancapino; que se inició en Jerez el día 6 y que tiene a La Isla como segundo destino. Luego seguirán El Puerto, Algeciras, Chiclana, Sanlúcar y Cádiz. Castilla se subirá a las tablas acompañado de Adrián Lozano, a la guitarra; y Mail Real y Luis Monge Quijote, a las palmas. Méndez llegará al escenario isleño con Miguel Salado al toque y Diego Montoya y Carlos Grilo, como palmeros.

El cantaor jerezano está deseando actuar después de un año complicado. "Tenía un verano pasado con muchas fechas confirmadas, pero la mayoría se suspendieron por la situación. Debería haber dos alternativas para que estos compromisos se mantuvieran aunque fuera con otras condiciones, porque muchas personas comen de esto. Yo tengo mis niños, la hipoteca, muchos gastos, y dependo de este trabajo. Que suspendan una actuación te hace venirte abajo, porque además has podido rechazar otra oferta por esa y ninguna de las dos sale. No es que me vaya de cañas con lo amigos y decida no ir", advierte. Por eso la apuesta de la Bienal de Cádiz, Jerez y los Puertos es tan importante por su compromiso con el flamenco.

Para la ocasión Jesús Méndez se ha decantado por un recital de flamenco clásico "en el que incluyo cantes típicos de mi tierra, como las bulerías de Jerez o soleás por bulerías. Habrá fandangos o seguiriyas", detalla sobre la propuesta que sonará en el Castillo de San Romualdo, muy cerquita del nuevo Museo Camarón. "Estamos viendo para ver si podemos visitarlo antes de la actuación y así motivarnos", comenta entre risas.

Se le nota la felicidad "por volver a subirte al escenario, por volver a ponerse ante el público y recibir sus aplausos y su calor". "Yo lo echaba mucho de menos", reconoce. A esta cita le seguirán otras, incluso en el extranjero, "gracias a dios": en Gantes, en Los Ángeles. "Yo iba mucho por Japón, tengo muchos amigos por allí, por Estados Unidos y Europa y están deseando que vuelva el flamenco", destaca.

"Todo esto que ha pasado sirve para valorar lo que teníamos antes: las actuaciones, poder viajar, estar con los compañeros, compartir con ellos opiniones y charlas sobre flamenco", asegura el artista que recientemente ha sacado su cuarto disco, Recordando a la Paquera, con el que realiza un homenaje a esta figura del flamenco, "familiar directo". "Yo escucho mucho toda su discografía, que es muy extensa y este recuerdo era algo que tenía pendiente de hacer. Cuando me he decidido, he optado por recuperar temas más olvidados pero llevarlo a mi terreno", expone sobre este nuevo trabajo.