Bandera de Andalucía para la asociación de belenistas El Redentor en San Fernando

La asociación de belenistas El Redentor ha sido reconocida por AxSí San Fernando con motivo del Día de Andalucía, que ha distinguido su dilatada labor durante 30 años ya "contribuyendo a las tradiciones y a la identidad cultural andaluza desde su creación".

No en vano, recuerda la formación, el belenismo fue declarado el pasado mes de enero Patrimonio Cultural Inmaterial por el Ministerio de Cultura y Deporte.

En un acto que se desarrolló en el Centro Andaluz de San Fernando durante el pasado viernes, el portavoz del grupo municipal de esta formación, Fran Romero, hizo entrega de una simbólica bandera de Andalucía a la asociación belenista isleña.

"La asociación de belenistas El Redentor’ cumplirá en breve 30 años. Treinta años anunciando la Navidad isleña y formando a generaciones de artesanos que, con su trabajo, hacen que La Isla, y con ello Andalucía, permanezcan como referencias en el mundo del belenismo. Durante este periodo se han sumado además hitos irrepetibles, como el monumental Belén del Bicentenario y el Congreso Nacional de Belenismo de 2010, hitos a los que en 2023 habrá que sumar que San Fernando sea una de las sedes del Congreso Internacional de Belenismo", apuntó.

"Somos muchos los que pensamos que la Navidad en San Fernando no empieza hasta que la asociación inaugura su esperado nacimiento", indicó Romero.

"Gracias por regalarnos vuestro talento, por sorprendernos siempre y por no perder jamás vuestra capacidad para dejarnos con la boca abierta con vuestras obras y superando retos cada vez mayores. Gracias por no conformaros y por seguir innovando por el bien de esta tradición tan andaluza a la que cada año, desde el esfuerzo, la ilusión y el sacrificio, dedicáis largos meses de duro trabajo, sacando tiempo de donde no lo hay. Seguís emocionándonos y haciendo que, independientemente de nuestra edad, veamos vuestros nacimientos con los ojos de un niño. Os habéis hecho imprescindibles en la agenda cultural de la ciudad y por eso desde nuestro orgullo por contar con vosotros reconocemos vuestro arte y talento, que son los de Andalucía y los de su forma de entender la cultura y las tradiciones", dijo el portavoz de AxSí.