Bahía Sound en San Fernando: Corazones contentos con Rigoberta Bandini

Que el de Rigoberta Bandini -alias musical de Paula Ribó- era uno de los conciertos más esperados del Bahía Sound resultaba evidente nada más ver la tremenda expectación con la que el público aguardaba su aparición en el escenario del verano isleño mientras Detergente Líquido, el grupo indie que en la noche de este viernes hizo de telonero, evocaba a los discos de los Beatles y los libros de Murakami al interpretar Las farolas de la autopista.

Y desde luego se confirmó con la más absoluta e incondicional entrega con la que se dejó llevar -casi mejor sería decir cautivar- desde los primeros segundos de In Spain we call it Soledad, el exitoso tema que en 2020 conquistó la gloria de Spotify y la empujó a la fama de las miles y miles de reproducciones.

De un lado estaba el escenario, donde Bandini-Ribó era pura e inagotable energía en movimiento ejerciendo de musa del electropop. Y del otro, el público, absolutamente fascinado e incapaz de reprimir las ganas de saltar y bailar durante una hora intensa de concierto en el que la artista catalana agotó su repertorio.

De esa fiesta no nos vamos entonaba la artista catalana casi como si fuera un himno de despedida del verano ahora que agosto llega a su fin. Y el auditorio parecía tomárselo al pie de la letra y respondía a cada tema haciendo que las tarimas tronasen al golpear frenéticamente con los pies. Eso hacía feliz a la Bandini, que en su paso por San Fernando no dejó de agradecer "el fresquito" y la brisa del mar que le llegaba de la cercana Bahía y hasta se permitió recordar el tema de la serie infantil Caillou, a la que la artista, que también se dedica al doblaje, puso voz cuando tenía 8 años.

El tema de Jaume Sisa rescatado recientemente para los Premios Gaudí -Qualsevol nit pot sortir el Sol- fue una de las sorpresas de la noche. Aunque hubo más versiones en el escenario. La de Cuando tú nazcas de Mocedades -tomada a su vez de la séptima sinfonía de Beethoven- y la del mítico Corazón contento de Marisol, artista hacia la que Bandini -ella misma lo reconoció- profesa una especial predilección, brindaron otros dos de los mejores momentos de una velada que poco después llegaría al éxtasis total -faltaría más- con el tema que literalmente hizo aullar al público: Perra.

Aunque antes de despedirse con Too many drugs -el tema iniciador de su proyecto musical suele servir de cierre en todas sus actuaciones- Bandini no pudo evitar referirse a la pandemia con la canción que escribió mientras estuvo aislada en su casa tras contagiarse (dos veces además): Tú y yo. The fuck fuck fuck poem y Que Cristo baje también formaron parte de la exitosa cita que se anotó el Bahía Sound, en la que no tampoco faltó -como no podía ser de otra forma- A ver qué pasa, la música de uno de los anuncios del verano.

La artista catalana cerró a modo de bis con el mismo tema con el que comenzó, In Spain we call it Soledad. Así, en modo himno.