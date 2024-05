El Ayuntamiento de San Fernando asegura que la reparación del aire acondicionado de la sala de estudio es inminente

El Ayuntamiento de San Fernando ha asegurado este miércoles que la reparación del sistema de climatización de la sala de estudio de la calle Alsedo está en marcha y ha explicado que se está a la espera del envío de unas piezas de recambio para que se pueda intervenir en el aire acondicionado del recinto.

El Consistorio isleño ha dado estas aclaraciones después de que la edil del PP, Carmen García de Lomas, haya exigido la reparación inmediata del sistema y haya denunciado que la sala de estudio es "un verdadero horno" desde hace un mes y justo cuando los estudiantes se preparan para los exámenes finales.

Desde el gobierno municipal se ha precisado que trabaja en la reparación del aire acondicionado "desde el mismo momento en el que fue notificada la incidencia". No obstante, debido a que se precisaban unas piezas de recambio que había que pedir y que todavía no han llegado, la reparación no se han podido llevar a cabo por el momento.

Según la última información que manejaba, la llegada de estas piezas se espera para la jornada de este mismo miércoles o para el jueves, por lo que la reparación del aire acondicionado será "inminente".