El Ayuntamiento de San Fernando rebaja su deuda a un mínimo histórico: 196 euros por habitante

La deuda del Ayuntamiento de San Fernando -lo que paga por los préstamos con los que se financia- se ha rebajado hasta llegar a los 196 euros por habitante según los últimos datos disponibles, que proceden de la liquidación del ejercicio 2020.

La cifra, la mejor que hasta el momento se ha registrado en La Isla, continúa la tendencia a la baja que se viene registrando en los últimos años y que va desde los 466 euros per cápita que alcanzaba la deuda en 2015 -el gobierno municipal utiliza el año de su llegada a la Alcaldía como referencia al hablar de su gestión económica- a los 255 euros de 2019, que ahora se han conseguido disminuir en 59 euros más por isleño.

En términos totales, la deuda del Ayuntamiento isleño que recoge la liquidación de 2020 se sitúa en 18.665.000 euros; lo que suponen 5,5 millones menos que en 2019, ejercicio el que esta deuda viva ascendía a 24.182 millones de euros. Y si se compara con la deuda que el Consistorio tenía en 2015, que era de 44.791.000 euros, son también más de 26 millones menos, que es el importe en el que se habría reducido en estos 5 años.

El buen dato sitúa además a San Fernando a la cabeza del ranking de los municipios gaditanos (mayores de 40.000 habitantes) menos endeudados, seguido a continuación de las localidades de Chiclana (744 euros por habitante), El Puerto de Santa María (900 euros por habitante), Sanlúcar (905 euros por habitante) o Cádiz (1.068 euros por habitante). Y dejan además a La Isla muy lejos de la situación que presentan otros municipios gaditanos como Jerez (3.753 euros por habitante) o La Línea (2.186 euros por habitante), que son los que tienen más deuda.

"No solo es que San Fernando sea el Ayuntamiento con menos deuda sino también que se sitúa a una gran distancia del resto. Chiclana, que está en la segunda posición, casi multiplica por cuatro el dato de La Isla", ha puntualizado el concejal de Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, al hacerse eco de estos parámetros económicos que avalan su gestión en el Consistorio.

También la alcaldesa, Patricia Cavada, ha aplaudido el dato y ha llegado incluso a hablar del "pequeño milagro económico de San Fernando": "Somos el Ayuntamiento con más gasto por habitante de los grandes municipios de la provincia, estamos a la cola en ingresos pero aún así hemos conseguido reducir la deuda y lo hemos hecho además a muchísima distancia del municipio que nos sigue en segundo lugar", ha afirmado.

Según Conrado Rodríguez, el Ayuntamiento no solo ha conseguido rebajar la deuda municipal hasta un mínimo histórico sino que además la deuda que tiene "es de mayor calidad". Es decir, que se trata de una deuda que se destina en su totalidad a financiar las inversiones que se ejecutan desde el Ayuntamiento: obras de mejora, proyectos, etc...

"Cuando llegamos al gobierno en 2015 nos encontramos con un volumen importante de deuda que procedían principalmente del plan de pago a proveedores de 2012 y dos préstamos que se hicieron en 2007 para refinanciar la deuda. En total, sumaban juntos unos 44 millones de euros. Eran gastos y servicios que se habían prestado pero que ya no existían. En cambio, los préstamos que se hacen ahora sirven para financiar las inversiones que se ejecutan en estos momentos, por eso se trata de una deuda de mayor calidad", ha precisado el responsable político de la gestión económica del Ayuntamiento.

Además, ha explicado, se trata de una deuda que se financia a menor coste, "a interés cero". "Hemos pasado de 707.761 euros de gasto en intereses a 202.000 euros en la liquidación de 2020. Y en 2021, ejercicio todavía pendiente de liquidar, la cifra se rebaja hasta cifra 85.000 euros", ha afirmado.

Por su parte, la alcaldesa, Patricia Cavada, ha insistido en el que el objetivo es llegar en pocos años a la "deuda cero", que no quiere decir que el Ayuntamiento no tenga suscrito préstamo alguno con entidades bancarias sino que estos sirvan únicamente para financiar las inversiones en marcha al tiempo que se incrementan los ingresos procedentes del crecimiento de la actividad económica del municipio. "Se trata de deudas que se amortizan en el tiempo en el que se ejecutan las inversiones sin extenderse en el tiempo. La deuda sirve para ejecutar los proyectos, no para endeudar a los ciudadanos", ha apuntado.

Desde el equipo de gobierno también se ha subrayado también a buena posición en la que estos datos dejan al Ayuntamiento de San Fernando a la hora de concurrir a los fondos europeos Next Generation.