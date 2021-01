El Ayuntamiento de San Fernando proyecta la instalación de aerogeneradores en La Magdalena

El Ayuntamiento de San Fernando quiere instalar aerogeneradores en La Magdalena. El gobierno municipal, concretamente, opta a una subvención de 470.000 euros del Ministerio para la Transición Ecológica que permitirá instalar cuatro aerogeneradores de tamaño medio en este espacio, que se pretende transformar con la EDUSI en una amplia zona verde de 98.000 metros cuadrados.

Su instalación, ha anunciado hoy la alcaldesa, Patricia Cavada, suministrará la energía necesaria para el funcionamiento del propio parque de La Magdalena, cuyas obras quiere iniciar el equipo de gobierno este mismo año. Supondrá un importante ahorro energético del 60% y disminuirá también las emisiones en el mismo porcentaje.

La regidora, en este sentido, ha subrayado el compromiso del Consistorio isleño con el cambio climático y ha recordado que ha sido además el primer municipio de la provincia en acometer la redacción del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible.

Acompañada de la concejala de Acción por el Clima y Transformación Energética, Claudia Márquez, la alcaldesa ha asegurado que estas instalaciones eólicas, además de hacer uso de una energía limpia, "permitirán de nuevo referenciar a San Fernando como un municipio comprometido en la lucha contra el cambio climático".

La subvención ya se ha solicitado a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y se está a la espera de la resolución. La ayuda económica, concretamente, permitirá al Ayuntamiento dar cabida en La Magdalena a cuatro instalaciones eólicas de pequeña potencia dirigidas al autoconsumo de 20 kw cada una. El Ayuntamiento calcula que en 3 años y medio estará amortizada la inversión.

El objetivo es generar a través de la energía eólica el fluido eléctrico necesario para dar suministro a los espacios públicos del futuro parque de La Magdalena. Es decir, que están destinadas al autoabastecimiento y, por eso, serán instalaciones con conexión a la red pública y sin sistema de acumulación.

Normalmente, explica el equipo de gobierno, la energía obtenida con estos pequeños aerogeneradores no suele emplearse de manera comercial, sino para cubrir necesidades domésticas, y también para alimentar sistemas de radio, de vigilancia en carreteras o contraincendios, para iluminación de vías urbanas o para edificios municipales, etc... En este caso concreto del parque de La Magdalena dará servicio al sistema de alumbrado público y a otros elementos del este espacio que necesiten de energía eléctrica para su uso, como pudieran ser bombas, sistema de riego, elementos auxiliares, instalaciones permanentes y no permanentes. Recuerda además el Consistorio que este espacio alberga cada mes de julio la Feria del Carmen y de la Sal.

El parque de la Magdalena se considera una ubicación especialmente óptima para la colocación de estos aerogeneradores ya que colinda con un Parque Natural sin edificaciones de envergadura y donde el batir de los vientos es muy usual y constante. La previsión es que al año puedan generar más de 191.000 kwh.

Se trata de aerogeneradores de tamaño intermedio, de una altura de 20 metros y bastante similares a las farolas de carretera en cuanto a dimensiones. De ahí, advierte Cavada, el escaso impacto que tendrá en el entorno. Su instalación -añade el equipo de gobierno- se ha cuidado y se ha ubicado en un entorno en el que no habrá afectación al paso de las aves, tal como se ha trabajado ya con diferente colectivos ecologistas.

La ayuda solicitada al IDAE es de algo más de 470.000 euros, lo que cubrirá como máximo el 80% del coste total. El presupuesto final de la instalación se acercará a los 600.000 euros.