AxSí duda del interés de los inversores hoteleros por San Fernando del que habla Cavada

El portavoz del grupo municipal AxSí, Fran Romero, ha valorado las recientes declaraciones de la alcaldesa, Patricia Cavada, en las que aseguraba que estaban llegando a San Fernando un gran número de inversores turísticos interesados en invertir para crear nuevas plazas hoteleras en la ciudad. "Nos cuesta creernos sus declaraciones, pues por desgracia nuestra ciudad sigue sin ser un destino turístico. Actualmente, San Fernando es elegida por el turista por precio y no por destino para visitar, aún teniendo un gran potencial para serlo gracias a razones que la hacen única, como el parque natural, la playa de Camposoto y un considerable patrimonio militar y cultural. Si no somos capaces de llenar las plazas hoteleras que tenemos, nos preguntamos quién va a llenar esos futuros hoteles que nos está vendiendo Cavada", indica el andalucista.

Por otro lado, apunta Romero, se sigue sin tener noticias del Plan Estratégico y de Calidad Turística de San Fernando. Dicho documento se encargó a la empresa madrileña Auren Consultores SP en diciembre de 2022 por un importe de 13.975 euros más IVA y contaba con un plazo de ejecución de seis meses. "Año y medio después no sabemos nada de este plan estratégico que debería servir para que el turismo fuera un motor económico en nuestra ciudad y, de esta manera, incrementar el número de plazas hoteleras. Muy propio del tándem López Gil/Cavada, gastarse el dinero de los isleños en un plan, contarlo a los medios y redes socialistas antes de las elecciones y guardarlo en un cajón si no les agrada porque como no es su dinero", detalla el portavoz.

Con esta realidad sobre la mesa, AxSí San Fernando plantea una serie de dudas razonables: "¿Qué Plan Estratégico y de Calidad Turística le está mostrando el gobierno local de López Gil y Cavada a los inversores?; ¿hacia qué tipo de turismo se quiere encaminar y especializar nuestra ciudad?; ¿turismo de sol y playa, turismo de naturaleza, turismo deportivo, turismo cultural, turismo gastronómico…?; ¿qué se ha pensado hacer con la hermandad de los Desamparados si finalmente el Obispado vende la Escuela San José para realizar un hotel?", se pregunta Romero.

"Si para un hotel, como el Salymar, que está ya construido y es el que mejores condiciones tiene en nuestra ciudad, hemos tenido que esperar tres subastas y una bajada de un millón de euros sobre el precio inicial de subasta, que recordemos que era de 2,4 millones euros y al final el único interesado ha ofrecido 1,5 millones. ¿Por qué no se le ofreció a esos supuestos inversores el hotel Salymar?", continúa reflexionando el andalucista.

Por otro lado, el portavoz recuerda la "incapacidad" del gobierno local de entenderse con administraciones de su mismo color político para sacar adelante proyectos llamados a aumentar las plazas hoteleras de la ciudad. "En su día hubo un proyecto para convertir el edificio de Cruz Roja en un hotel de cuatro estrellas y era necesario llegar a un acuerdo con el Ministerio de Defensa para que Capitanía no perdiese aparcamiento. Entendemos que es el momento de retomar este proyecto y de que el gobierno socialista de San Fernando se entienda con sus compañeros del Ministerio en Madrid para hacerlo realidad", explica el andalucista.

"Nos da la sensación de que en materia de turismo seguimos dando palos de ciego año tras año y sin rumbo. Este gobierno sigue mareando la perdiz y lanzando propuestas sin tener ni idea de lo que es crear un modelo turístico de ciudad. Lo primero es tener claro hacia dónde queremos ir, para luego buscar y poder elegir los inversores adecuados para el proyecto de ciudad turística que queremos. Y eso vemos que no se está haciendo. No podemos caer en lo mismo que han fallado localidades vecinas, que ahora se lamentan de permitir entrar cualquier tipo de turismo. Tenemos que mirar hacia un turismo sostenible, a esa Agenda 2030 que el señor López Gil trabajó durante los últimos años como asesor cobrando 60.000 euros al año y de la que no hemos visto ningún tipo de fruto", señala Romero.

Críticas a la Mesa del Turismo: "Había nueve miembros y un tercio eran políticos socialistas"

AxSí insiste además que este proceso debe llevarse a cabo con la estrecha colaboración de todos los actores locales implicados en el turismo. De esta manera, la formación andalucista echa en falta la participación en la última Mesa de Turismo de los colectivos locales de comerciantes, hosteleros y de otra naturaleza, ya que en la foto que ilustraba dicha reunión, aparte la técnico municipal "había nueve miembros y un tercio eran políticos socialistas".

"Por supuesto, eran todos los que estaban pero no estuvieron todos los que son. Un foro de turismo municipal tiene que ser transversal y muy participativo, comenzando con todos los agentes locales, de otras administraciones y las distintas formaciones políticas del pleno del ayuntamiento. No puede servir para simple y confortable postureo si no para trabajar desde la transparencia y la participación, conceptos que no existen desde hace años con el rodillo de mayoría absoluta socialista", afirma.

"Tenemos que diferenciarnos del resto de destinos de la provincia de Cádiz y crear un destino donde ciudadanos y turistas puedan compartir nuestra ciudad sin interferir en la vida diaria. Deseamos que los inversores que lleguen sean realmente cadenas hoteleras y no empresas que creen apartamentos turísticos, pues hay una gran diferencia: los hoteles dan puestos de trabajos y los apartamentos turísticos masifican una ciudad y hace que suba el precio de los alquileres y de las viviendas, y ese no es el turismo que queremos. Aspiramos a un modelo de ciudad turística sostenible. Nos gustaría que Cavada nos contestase a todas estas preguntas y nos aportara más detalles sobre esa gran cantidad de inversores que llegan pero luego no se quedan", concluye Romero.