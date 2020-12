AxSí San Fernando: "Superar la barrera de los 13.000 parados confirma el fracaso de las políticas de Cavada"

El portavoz del grupo municipal AxSí San Fernando, Fran Romero, ha analizado los datos en materia de empleo referentes al pasado mes de noviembre, que se conocieron ayer.

Romero lamenta una nueva subida en la cifra de personas desempleadas de San Fernando, que durante noviembre se incrementó en 265 parados, alcanzando los 13.204 isleños sin trabajo. El portavoz de AxSí, además, vuelve a incidir sobre una realidad que tristemente ya es tendencia mes tras mes: el hecho de que las mujeres superen en mucho a los hombres en las cifras de desempleo. De esta forma, durante noviembre de han registrado en San Fernando 8.046 desempleadas frente a 5.158 desempleados, con lo que las mujeres suponen un 61,77% del total.

"Los datos son preocupantes, ya que en la cifra total de desempleados supera ya ampliamente la barrera de las 13.000 personas, de las que el sector servicios supera la barrera de las 9.000 y las mujeres superan las barrera de las 8.000. Unas cifras que no hacen sino crecer sin freno y que cada mes confirman el fracaso de las políticas en materia de empleo y de igualdad llevadas al terreno laboral del equipo de gobierno de Cavada y de sus socios de Cs, en cuyas manos está la delegación municipal de Empleo", señala.

"PSOE y Cs no sólo son incapaces de generar empleo, sino que, desde su prepotencia, ni siquiera tienen en cuenta las aportaciones y sugerencias que, de manera constructiva, les hemos hecho llegar, tanto en forma de mociones como en el seno de la comisión de reconstrucción. Nos referimos a medidas como la creación de una bolsa de empleo formada por parados locales, incentivos a empresas por la contratación de parados empadronados en San Fernando y la puesta en marcha de un plan de empleo municipal para contratar desempleados isleños ", critica desde AxSí San Fernando.

"La negligencia del gobierno local es las que ha dejado a San Fernando sin la oportunidad que suponía el Plan Aire de la Junta, gestionado en la administración autonómica por un Ciudadanos que en La Isla guarda un servil silencio y que iba a traer a la ciudad dos millones y medio de euros destinados a la creación de empleo, y son las que hacen que hacen que la tramitación del plan de empleo Covid de Diputación siga acumulando retrasos. Tampoco podemos esperar mucho más de un equipo de gobierno cuya delegada de Empleo se muestra satisfecha con los datos cuando los compara y ve que en otras localidades de la provincia sube más. ¿Qué consuelo y argumento es conformarse y contentarse que en otras ciudades haya alguna décima más de paro que en La Isla? Nos parece insultante, no hay que olvidar que detrás de estas cifras hay familias pasándolo realmente mal y hogares que se las ven y se las desean para llegar a fin de mes", continúa el portavoz.

Romero detalla también que durante de noviembre el desempleo se ha dejado sentir en todos los sectores. De esta forma, en San Fernando en este tiempo se ha pasado de 8.881 a 9.094 desempleados en el sector servicios, de 802 a 808 en el sector industria, de 113 a 119 en el sector de la agricultura y de 957 a 979 en el sector de la construcción; mientras que el número de personas sin empleo anterior crece de 2.186 a 2.204.

Mención aparte merece para los andalucistas el "injusto" trato a los autónomos y pymes. "Con la que está cayendo, los autónomos y pymes siguen siendo exprimidos por unas administraciones que parecen ajenas a la difícil situación que afrontan. Prueba de ello es que estos emprendedores han recibido el mes con una subida en su cuota. El equipo de gobierno de Cavada tampoco cuida a los pymes y autónomos, ya que, más de siete meses después de anunciarlas, sigue sin abonar las líneas de subvenciones que se aprobaron para minimizar los efectos económicos de la Covid-19 en la ciudad. Hablamos de subvenciones que nacieron con carácter de urgencia y que de poco van a servir cuando lleguen a muchos isleños, que ven como sus negocios se van apagando poco a poco y que, sin ayudas, ya poco pueden hacer para no echar la baraja. Prueba de ello es el alarmante porcentaje de parados que alcanza el sector servicios, con casi un 70% del total y más de 9.000 desempleados. Poca urgencia y pocas prisas las de este gobierno local cuando se trata de apoyar a las pymes y autónomos que crean empleo en nuestra ciudad. Lo único para lo que hay prisa es para levar a cabo inversiones y gastos caprichosos y no prioritarios que no generan empleo entre los isleños", señala Romero.