AxSí San Fernando reclama un plan integral de accesibilidad para la barriada Puerto de Palos

Andalucía por Sí (AxSí) reclama al gobierno de San Fernando que solucione "una serie de graves deficiencias y carencias que complican la rutina diaria de los vecinos de Puerto de Palos. "Hace escasos días visitamos la barriada invitados por la asociación y lo cierto es que bastó un simple paseo para advertir las muchas cuentas pendientes que el gobierno local mantiene con esta barriada", explica el portavoz del grupo municipal andalucista, Fran Romero, que llevará a pleno una moción con estas exigencias.

El edil ha presentado la propuesta junto al responsable de Barrios de la coordinadora local de AxSí, Manuel Jesús Bernal, en la barriada. Durante la convocatoria han estado acompañados por el presidente de la asociación de vecinos Las Salinas y vicepresidente de la federación de asociaciones de vecinos Isla de León, Manuel Gómez Piñero. También han estado presentes miembros de la junta directiva de esta asociación.

La formación llama la atención sobre las "muchas barreras arquitectónicas que evitan que sea una barriada universalmente accesible", algo que consideran imprescindible cuando además en ella conviven muchos mayores y personas con movilidad reducida "que, a pesar de ayudarse con andadores y medios similares, se las ven y se las desean para sortear las distintas alturas y tramos de escaleras que separan sus bloques de las calles del entorno". Esta realidad debe abordarse desde el Ayuntamiento para dar solución con los recursos necesarios "y de forma exhaustiva". De hecho, plantean la necesidad de diseñar y ejecutar un plan integral de accesibilidad en la barriada.

Un plan que, tal y como apunta la Asociación de Vecinos Las Salinas, comprendería dos grandes ejes que comunicarían la Calle Puerto de Palos con la Calle Matadero mediante rampas de medidas e inclinaciones adecuadas, a imagen de la rampa construida en 2021 a la altura del bloque 6. Uno de estos ejes abarcaría las entradas de los bloques 4 a 6 y el restante de los bloques 7 y 8. Dicho plan integral también deberá contemplar la renovación y ampliación del acerado de la Calle Puerto de Palos, muy deteriorado y estrecho en varios tramos y del todo alejado de cualquier compromiso con la accesibilidad. Una actuación, esta última, prometida el 11 de octubre de 2019 por la delegada de Urbanismo de la señora Cabada por aquel entonces durante una visita a la barriada.

Otra de las grandes asignaturas pendientes del gobierno local, a juicio de Fran Romero, es la renovación del parque infantil. De hecho, recuerda que la propia alcaldesa visitó la barriada el 4 de noviembre de 2019 y se comprometió con los vecinos a rehabilitar este espacio dotándolo de nuevos juegos, elementos y suelo de seguridad. "Durante casi cuatro años no se supo nada más, hasta el 12 de marzo de 2023, cuando en plena precampaña electoral la alcaldesa visitó el Parque del Oeste con motivo de las mejoras de las zonas infantiles allí realizadas. En esta ocasión, ella misma recordó que tras estos trabajos también se iba a invertir en la zona infantil de la barriada Puerto de Palos, ampliando la zona de juego con un nuevo suelo, instalando una pieza central y otros elementos, entre ellos una zona de juego de canasta de baloncesto”, describe el líder andalucista.

En los últimos cuatro años, explica la asociación de vecinos, ha habido tres proyectos sin éxito. El último llegó a licitarse. "Las explicaciones que se le han dado al colectivo acerca de esta demora consisten en que ninguno de los proyectos ha sido del agrado de la señora Cavada ni del señor López Gil, a la sazón delegado de Desarrollo Urbano Sostenible", apunta en su comunicado AxSí. Tampoco han ofrecido la información a los vecinos cuando estos la han solicitado, abunda, "un hecho que viene a reincidir una vez más en la gestión poco transparente y alejada de la participación ciudadana en la que insiste este gobierno desde el rodillo de su mal entendida mayoría absoluta”, señala el portavoz.

La lista de deficiencias y carencias incluye la necesidad de mejorar la poda y el mantenimiento de las zonas verdes y alcorques de la zona, la descarga de los naranjos de la barriada, actuaciones para evitar la proliferación de ratas y la reparación de un murete cercano a uno de los laterales del local social de la asociación, que amenaza con ceder.

“Es muy triste que de forma habitual sean los propios vecinos, a través de su asociación, los que tengan que actuar para mejorar su barriada y la calidad de vida de sus habitantes. No les queda otra que ser prácticos y proactivos ante la desidia del gobierno local de Cavada y López Gil. Consideramos que no deben mirar a otro lado cuando se trata del bienestar de estos vecinos y vecinas, y más cuando se trata de asuntos que se refieren a la accesibilidad universal y el ocio de los más pequeños, que no pueden ser abordados sin la implicación de la administración local. De esta forma, exigiremos al gobierno local que ponga en marcha un plan integral de accesibilidad para Puerto de Palos, que cumpla su compromiso respecto al parque infantil de la barriada y que solucione el resto de carencias de la zona", afirma Romero.

El líder andalucista recupera la iniciativa Mi oficina es tu barrio con esta visita a Puerto de Palos, con la que los andalucistas visitarán las distintas barriadas de la ciudad par diagnosticar con la colaboración de las asociaciones de vecinos isleñas los principales problemas de cada zona y exigir su solución al gobierno local. "Nadie conoce mejor la realidad de su barrio que sus vecinos y vecinas, por eso es imprescindible visitarlos, escucharlos y tener en cuenta sus opiniones. Nuestra forma de hacer política pasa por la cercanía y la participación ciudadana", concluye el portavoz.