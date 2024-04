AxSí pide a la Junta que se sume al recurso judicial que plantean los padres del colegio San Ignacio

Andalucía por Sí (AxSí) reclama a la Junta de Andalucía que se sume al recurso contencioso administrativo que las familias del colegio San Ignacio de San Fernando se plantean presentar contra el cierre por estado de ruina del edificio principal. "El vaso de la paciencia de estas familias ya se ha colmado y no descartan acudir a la Justicia para que, con base en base a documentados argumentos técnicos y jurídicos, se revoque la declaración de ruina", explica el portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero.

El dirigente andalucista y el coordinador de Organización de la coordinadora local de la formación, Antonio Gutiérrez, han mantenido un nuevo encuentro con representantes de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de la Ecoescuela San Ignacio y del equipo docente del mismo para conocer las últimas novedades sobre este centro educativo.

La formación critica una vez más la declaración de ruina que decretó la alcaldesa, Patricia Cavada, a finales de enero "sin ni siquiera estimar las alegaciones presentadas tanto por el AMPA como por la Delegación Territorial de Educación cuando se dio cuenta del informe técnico a finales de agosto".

"Con esta decisión Cavada pretendía desentenderse definitivamente de su obligación de mantener el colegio en las condiciones adecuadas a pesar de su compromiso/engaño antes de las elecciones. No hay que olvidar que fue precisamente la falta de mantenimiento del centro por parte del gobierno municipal la que le llevó a su actual estado. Con la decisión de declarar en ruina el edificio principal Cavada volvió a aferrarse al autoritarismo de su mal entendida mayoría absoluta y desoyó e ignoró las argumentaciones técnicas y jurídicas aportadas en sus alegaciones por madres, padres y la propia administración autonómica. Es lógico y normal el malestar de la comunidad docente y de estas familias respecto a una alcaldesa que ni les escucha ni les tiene en cuenta y que toma decisiones de manera fría, calculada e interesada", indica el concejal andalucista.

La declaración definitiva de ruina conllevó el cierre del edificio principal y la pérdida del comedor, por lo que desde el 1 de febrero los alumnos del San Ignacio hacen uso de este servicio en el colegio Quintanilla hasta el que se desplazan habitualmente a pie. En estos momentos la más urgente prioridad de madres y padres es que se realicen los trabajos necesarios para que el edificio secundario pueda ofrecer el servicio de comedor, detalla Romero.

Sin embargo, la inspección OCA de la instalación eléctrica del edificio no se superó, por lo que es necesaria una adecuación de la instalación eléctrica por parte del Ayuntamiento para albergar un office de cocina y así poder reanudar el servicio del comedor en el centro. Pero, lamenta el portavoz de AxSí, "una vez más, las prioridades del gobierno local socialista se alejan de las de las familias del CEIP San Ignacio. Sin ir más lejos, desde el gobierno municipal se corrió para que el 8 de febrero se contratara a una empresa para vallar el edificio de Primaria por casi 6.000 euros, pero no fue hasta el 21 de febrero cuando se adjudicó por más de 4.300 euros el contrato para redactar el proyecto y dirección de obras para adecuación y legalización de la instalación eléctrica en baja tensión". El plazo de redacción era de un mes pero del proyecto no se sabe nada, lamenta.

Ante esta situación, Fran Romero desvela que las familias de los alumnos del San Ignacio están sopesando la opción de recurrir a un contencioso-administrativo con los costes que supone para que se revoque por parte del Ayuntamiento la declaración definitiva de ruina del edificio principal. Desde las filas andalucistas piden a la Junta de Andalucía que también recurra a un contencioso-administrativo con idéntico fin, "ya que el deber de la Junta es estar al lado de estas familias y esta también presentó en su día alegaciones al informe técnico previa a la declaración de ruina".

Axsí lamenta la actitud del gobierno municipal que "tira la toalla más lejos respecto al CEIP San Ignacio, como demuestra que recientemente se hayan reducido las labores municipales de limpieza". La comunidad educativa y las familias del CEIP San Ignacio "no se merecen este trato". "Madres, padres y docentes nos encontrarán siempre a su lado en las reivindicaciones", finaliza Romero.