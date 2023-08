AxSí pide a Cavada que tramite la subvención del programa de empleo y formación de la Junta

El portavoz del grupo municipal AxSí, Fran Romero, ha solicitado al gobierno local que tramite la subvención del Programa de Empleo y Formación de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía correspondiente a la convocatoria 2023-2024. Dicha convocatoria repartirá 94 millones de euros entre entidades públicas y entidades sin ánimo de lucro, de los cuales más de 8 millones de euros irán a parar a la provincia de Cádiz. El plazo de solicitud para esta convocatoria se abrió el pasado 5 de agosto y concluirá el próximo 22 de septiembre.

Romero incide en la necesidad de solicitar esta subvención ante un gobierno local socialista que, tal y como recordó en su día AxSí, dejó pasar las dos primeras convocatorias de la misma.

"Todo el mundo sabe que las competencias en materia de empleo corresponden a la administración autonómica y, por tanto, es la Junta la que debe de financiar este tipo de programas, Lo que parece haber olvidado el gobierno de Cavada y López Gil es que para recibir este tipo de subvenciones, tan necesarias para los isleños e isleñas, primero hay que pedirlas. Y si no tramitan esta convocatoria ya sería el tercer año consecutivo que se renuncia a ellas por el mal criterio del gobierno local", señala el andalucista.

"Cavada y López Gil no pueden dejar pasar ni una oportunidad más cuando se trata de empleo y formación. Gracias al gobierno socislista San Fernando es un páramo en políticas activas de empleo, por lo que de nuevo insistimos en la puesta en marcha de una verdadera estrategia de apoyo activo al empleo. Es necesaria una apuesta presupuestaria en orientación, formación, emprendimiento y reducción de la brecha de género en el desempleo. No entendemos cómo a estas alturas aún no se ha creado una bolsa de empleo municipal integrada por personas empadronadas en San Fernando. Creemos firmemente que además se pueden aprovechar este tipo de programas formativos para crear empleo a partir de la puesta en valor responsable del entorno natural que nos hace únicos como ciudad. Y es que nuestras salinas y esteros, nuestro Parque Natural o nuestra playa deben ser también fuente de empleo y de oportunidades. Esperamos que el gobierno local tome buena nota y esta vez sí solicite esta subvención", indica Romero.