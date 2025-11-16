Más de 450 propuestas participan en el segundo certamen de cortos de la Asociación Cultural Molinos de Mareas de San Fernando

La concejala de Cultura, Pepa Pacheco, ha presentado, acompañada por representantes de la Asociación Cultural Molinos de Mareas, la segunda edición del Festival de Cortometrajes promovido por este colectivo. Un evento que se celebrará la próxima semana con un amplio programa de actividades relacionadas con el cine.

Pacheco subraya el valor del tejido asociativo de San Fernando y el papel determinante que desempeña en la vida cultural de la ciudad. “Queremos presentar una actividad muy potente que tendrá lugar la semana que viene y que desde este Ayuntamiento queríamos dar a conocer a la ciudadanía para incentivar la participación”, afirmó.

La concejala quiso destacar especialmente la labor de Molinos de Mareas, a quienes describió como “un colectivo muy proactivo, con una actividad muy intensa, prácticamente con conferencias todas las semanas, con exposiciones y con grandes eventos como este festiva”.

Pacheco recordó que esta edición del festival se enmarca en la apuesta conjunta del Ayuntamiento y la asociación por la promoción del cine y por el impulso del talento audiovisual. “Desde San Fernando entendemos que el cine aporta riqueza, relato cultural y un conjunto de herramientas que incentivan el pensamiento crítico. Y en eso estamos completamente alineados con Molinos de Mareas”, afirmó, recordando también la reciente proyección del largometraje Coraje y las próximas actividades municipales centradas en el séptimo arte.

Tras la intervención de la concejala, tomó la palabra Emilio Poussa, representante de la asociación, quien destacó el intenso trabajo que implica la organización de un festival de estas características. “Llevamos una agenda muy apretada durante todo el año, pero ahora afrontamos lo más importante en cuanto a logística y preparación, porque sacar adelante un festival de cine es un esfuerzo enorme”, señaló.

Emilio Poussa detalló la programación que abrirá la semana del festival. El día 18 de noviembre tendrá lugar la inauguración de una muestra de carteles originales de cine, propiedad del colaborador José Ramón García, que abarca desde el histórico estreno en España de Viridiana de Luis Buñuel hasta los primeros años de la Transición. Durante ese mismo acto, el experto en música clásica y miembro de la asociación Sergio Reina ofrecerá una conferencia sobre la relación entre la ópera y el cine.

La gala de entrega de premios del festival se celebrará el 20 de noviembre y contará con diversas sorpresas que aún no han querido desvelar. Emilio explicó que durante la ceremonia se concederán distintos reconocimientos, entre ellos el denominado Premio Bahía Sur, dirigido a directores o directoras nacidos o residentes en la provincia de Cádiz.

“Es nuestra manera de incentivar el talento provincial y de poner en valor el enorme número de personas que trabajan en el cine en Cádiz”, expresó. También se otorgarán los premios al mejor documental y a la mejor ficción, todos ellos acompañados de una dotación económica que, según destacó, “está muy por encima de lo habitual en concursos similares y supone un esfuerzo importante por parte de la asociación”.

Por su parte, Manoli León, quien quiso poner en valor la excelente acogida que ha tenido el festival en esta segunda edición. “La participación ha superado todas nuestras expectativas. Este año hemos recibido 457 cortometrajes procedentes de todos los puntos de España, con una calidad magnífica y con intérpretes de reconocido prestigio nacional e internacional”, explicó. Para la selección de las obras finalistas, la asociación ha contado con cuatro profesionales vinculados al cine en distintos ámbitos.

“Somos amantes del cine, pero no expertos, así que necesitábamos la mirada de personas con experiencia real en el sector”, añadió. Los miembros del jurado estarán presentes en la gala final, donde el público tendrá ocasión de conocerlos.

Desde el Ayuntamiento se ha obedecido públicamente la dedicación de la asociación. Una entidad que desarrolla actividades durante todo el año, lo que permite a la ciudadanía encontrar siempre una propuesta cultural disponible cualquier semana del calendario.