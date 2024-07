El verdadero himno de la alegría

El coro ‘La Voz del Paciente’ comenzó su andadura en el año 2019 y está formado por un amplio elenco de cantantes no profesionales comprometidos en la lucha contra el estigma que todavía se asocia a las enfermedades mentales, que afectan ya a unos tres millones de personas en España, siendo la depresión una de las más prevalentes. Este coro se unió al de la Universidad de Sevilla y a otras entidades de la ciudad, para celebrar en la capital hispalense el pasado sábado 6 de julio el concierto ‘1.000 cantando por la depresión’, con el objetivo de concienciar y visibilizar enfermedades mentales como la depresión. El concierto corrió a cargo de un elenco compuesto por personas con enfermedades mentales, profesionales sanitarios, familiares, amigos y empleados de Johnson & Johnson y contó con Nena Daconte como artista invitada y el presentador sevillano Manu Sánchez como maestro de ceremonias.

El evento que se celebró en el Cartuja Center CITE, en la capital hispalense y ha pasado ya por Murcia y Madrid, fue un concierto participativo en el que los asistentes disfrutaron de un repertorio de obras clásicas, temas ochenteros y actuales.

David Beas, de Johnson & Johnsonh; Silvia Maraver, de Faisem; Ramón Pagés. de la Fundación ANAED; y Trinidad Rus, directora de Atención Sociosanitaria de la Junta de Andalucía. / M.G.

Temas como el Love Me Do de los Beatles, el Bienvenidos de Miguel Ríos o el I Want To Break Free de Queen, se unieron a otros más actuales como el Tenía tanto que darte de Nena Daconte, que actuó en el concierto, y a temas clásicos. “Una mezcla de un repertorio de obras clásicas seguidas de temas ochenteros de La Movida y otros actuales”, según detalló Marcos Castán, director musical de Singerhood. La iniciativa ha estado organizada por Johnson & Johnson, Singerhood y la Fundación Anaed, con la colaboración y el apoyo de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, la Universidad de Sevilla, el Cartuja Center CITE y la asociación Asaenes Salud Mental Sevilla.

Durante la presentación del concierto, Silvia Pozo, delegada de Salud del Ayuntamiento de Sevilla, quiso poner en valor el alcance de esta iniciativa y subrayó la labor que día a día realizan las asociaciones de pacientes y familiares que “llegan donde nosotros no llegamos”.

Por su parte, David Beas, director de Asuntos Corporativos de Johnson & Johnson Innovative Medicine, ha querido destacar el compromiso de la compañía con este tipo de proyectos, “porque sabemos que nuestra responsabilidad va más allá del desarrollo de terapias innovadoras que mejoren la vida de las personas con enfermedad mental. Proyectos como este coro nos permiten mostrar nuestro compromiso con los pacientes, sus familias y la sociedad en su conjunto; porque sabemos que sin salud mental no hay salud”. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de visibilizar la realidad de las personas que sufren algún problema de salud mental y luchar contra “los tabúes y los estigmas”.

Nena Daconte durante su actuación ante un auditorio repleto. / M.G.

El doctor Jesús Artal, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander) e integrante del coro, hizo énfasis en que el trastorno depresivo mayor es el principal factor de riesgo de suicidio. “Cada día, once personas se suicidan en nuestro país y, detrás de casi todos los suicidios consumados existe un trastorno mental grave, fundamentalmente la depresión, por lo que es necesario abordarlo desde los primeros síntomas”, explicó. Asimismo, hizo alusión a que “en muchas ocasiones no se pide ayuda, por lo que es muy importante la labor de las personas cercanas”; a las que aconsejó “evitar simplificar y dar consejos fáciles”.

Como miembro de este coro, el doctor Artal hace una reivindicación “del poder de la música”, sus beneficios para el bienestar físico y mental, y el efecto de la música coral como elemento transformador.

José Ramón Pagés, Fundación ANAED: "La familia y los amigos, debemos contribuir para la recuperación de la persona afectada”

José Ramón Pagés, coordinador Nacional de la Fundación ANAED, animó a concienciar a toda la sociedad de que “la depresión es una enfermedad en la que todos debemos colaborar”. Asimismo, hizo alusión a los tres millones de personas afectadas por la depresión en España e insistió en que “la familia, los amigos, los compañeros de trabajo debemos contribuir para la recuperación de la persona afectada. La música tiene mucho de terapia y puede contribuir a la recuperación de las personas con depresión y, de ahí, la razón de este concierto, que es una manera distinta de concienciar y de dar a conocer que la música tiene mucho de terapia de recuperación”.

Para Benedicto Crespo, psiquiatra y coordinador del Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones, hizo hincapié en la colaboración entre profesionales, pacientes y familiares en iniciativas como ésta. Asimismo, llamó la atención sobre las necesidades de mejoras en el abordaje de la depresión desde el punto de vista sociosanitario; “ya que el 50% de las personas diagnosticadas no reciben el tratamiento adecuado, especialmente en los casos de adolescentes y mayores”, afirmó.