Transmural y Unimed impulsan la IA para la medicina del futuro en Brasil

Transmural Biotech, la empresa biotecnológica del Grupo ASISA, ha alcanzado un acuerdo con la cooperativa brasileña Unimed, la mayor cooperativa sanitaria mundial, para que incorpore, de forma progresiva, a su cartera de servicios nueve algoritmos de Inteligencia Artificial con el fin de mejorar la detección precoz de enfermedades como cáncer, osteoporosis o patologías oculares. Gracias a esta alianza, los médicos de Unimed dispondrán de herramientas avanzadas que permitirán optimizar la precisión, la rapidez y la capacidad de prevención en la detección de estas patologías. Estos desarrollos de IA suponen, por tanto, un salto cualitativo en la capacidad diagnóstica del sistema sanitario cooperativo más grande de Latinoamérica.

“Desde hace tiempo colaboramos en algunos proyectos comunes, por lo que nos conocemos y nos entendemos. Ahora damos un paso más con este acuerdo para poner la IA de Transmural Biotech al servicio de los médicos y en beneficio de los asegurados de Unimed, que son más de 21 millones de personas”, explica el Dr. Fabio Gastal, director de estrategia, gestión e innovación de Seguros Unimed y Rector de la Universidad Unimed. Por su parte, David Fernández, director general de Transmural Biotech asegura que para la firma española “es una oportunidad de crecimiento en un entorno cooperativo en el que nos sentimos muy cómodos. Grupo ASISA ha puesto todos los medios para unir a las dos mayores cooperativas médicas del mundo en una alianza que tiene un amplio horizonte de desarrollo”.

Los representantes de ambas compañías durante la firma del acuerdo. / M.G.

El objetivo del acuerdo es mejorar la atención a los pacientes de Unimed y que el profesional sanitario se sienta más confortable y respaldado a la hora de tomar decisiones a partir de un diagnóstico más preciso. “La medicina ha cambiado profundamente y organizaciones como Unimed tenemos que facilitar a nuestros profesionales las mejores herramientas. Además, la inteligencia artificial es el modelo que marcará la evolución médica en los próximos 10 años”, enfatiza el Dr. Gastal.

Un proyecto único

El acuerdo prevé la implantación progresiva de nueve algoritmos de IA desarrollados por Transmural en los sistemas de Unimed, que permitirán la detección precoz de enfermedades de alta prevalencia y relevancia social, entre ellas: cáncer de mama y cáncer de piel, osteoporosis, o glaucoma y retinopatía diabética, la principal causa de ceguera por diabetes en adultos.

“El proyecto es único porque Transmural cuenta con una cartera de productos que nos permite acceder a la vez a algoritmos en diferentes especialidades y que se integran en diferentes sistemas”, destaca el doctor Gastal. “Hasta ahora, lo habitual es que diferentes empresas fabriquen su propia tecnología exclusiva o se especialicen en una patología determinada, lo que obligaba a contratar con cinco o seis empresas. Transmural resuelve este problema y aporta eficiencia”, señala.

Esto es posible gracias al trabajo realizado en los últimos años en Transmural, apoyándose en la tecnología más avanzada y en sistemas ‘cloud’ para desarrollar una decena de algoritmos que cubren desde oftalmología, dermatología, radiología o ginecología hasta anatomía patológica. “Es decir, cubrimos el mercado completo de los algoritmos desde una sola empresa y desde un único punto de entrada de integración a los sistemas, este es el gran diferencial de Transmural frente a otras empresas, además de contar con todos los métodos necesarios de integración como servicios HL7 FHIR o PACs en la nube que permiten una gran flexibilidad en la integración”, matiza David Fernández.

Se ha demostrado que estos algoritmos de cribado son muy eficientes para tener un mayor control de la población y detectar las patologías de forma precoz

Los algoritmos de Transmural Biotech ya están implantados en diferentes territorios y sistemas sanitarios, entre ellos, el sistema de salud del País Vasco, y en más de 700 hospitales internacionales. Ofrecen una capacidad predictiva con una precisión de casi el 90%, no son invasivos y pueden generar resultados en menos de 2 minutos desde cualquier parte del mundo. Además, cumplen con todos los criterios de seguridad, transparencia, equidad y protección de derechos de los pacientes y cuentan con la aprobación —como dispositivo médico— de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y con la certificación CE.

Un acuerdo muy beneficioso

El impacto que tendrá esta alianza en los pacientes y en los profesionales sanitarios será muy importante. ”Sin duda, los profesionales tendrán una mejora clara en sus condiciones de trabajo y accederán a más datos, con lo que podrán tomar mejores decisiones”, asegura el doctor. “La tecnología de Transmural permitirá que el médico trabaje mejor y eso es lo más importante, porque los resultados asistenciales serán mucho mejores. Todo avance que mejore la precisión de la actividad del médico y apoye al profesional en que su actividad sea más racional y cómoda en el día a día es bienvenido”, añade.

“En cuanto a los pacientes, los algoritmos de Transmural Biotech simplifican y agilizan los diagnósticos mediante pruebas no invasivas. Esto permite una mayor precisión en la detección de la enfermedad y, por lo tanto, en el acceso al tratamiento más adecuado”, apunta David Fernández.

El despliegue de la IA en la medicina

El primer paso para la implantación de esta herramienta es el desarrollo de un programa piloto gestionado por la Universidad Unimed en los hospitales de Belo Horizonte, donde la cooperativa tiene una cuota del 73% de la sanidad privada. “A partir de la firma del convenio se están desarrollando en la Facultad Unimed cursos especiales para los profesionales que van a realizar el seguimiento, instalación y mejora de los algoritmos que estamos implantados en cada una de las unidades de Unimed en todo el país”, explica el directivo de Transmural.

Los algoritmos permitirán mejorar el diagnóstico en patologías como glaucoma, osteoporosis o cáncer

Fernández explica que estos algoritmos de cribado se ha demostrado que son muy eficientes para tener un mayor control de la población y detectar las patologías de forma precoz, antes de que se incremente su gravedad. Esto genera importantes ahorros, tanto en términos de salud pública como económicos. “Un ejemplo es el algoritmo de osteoporosis, cuya función inicial es la detección de osteoporosis a partir de pruebas que se realizan en los densitómetros”, aclara. A partir de aquí, sus resultados podrán utilizarse en un programa de prevención de rotura de cadera que permite enseñar a los mayores de 65 años con riesgo elevado medidas, “para prevenir la que es una de las mayores causas de siniestralidad que tenemos actualmente. En los próximos años desarrollaremos nuevos algoritmos en otras especialidades que nos permitirán poner en manos de los médicos nuevas capacidades para el diagnóstico precoz”, añade.

El proyecto será gestionado por la Universidad Unimed, que coordinará su implementación. / M.G.

El doctor brasileño subraya que “por delante, hay un amplio campo para trabajar en este ámbito en los próximos años, ampliar el número de especialidades y algoritmos, avanzar en el campo de la analítica de datos aplicada a la medicina y mejorar los programas de cribado”.

“En un plazo de tres años no se concibe la consulta del médico sin tener herramientas de IA a su disposición”

Ante este horizonte para el sector sanitario, los directivos de ambas compañías lanzan a los pacientes un mensaje de tranquilidad: “la IA nunca sustituirá al médico, pero sí le ayudará a tomar mejores decisiones de una forma más rápida y segura. En un plazo de tres años no se concibe la consulta del médico sin tener herramientas de IA a su disposición y en Grupo ASISA y Unimed somos pioneros en poner estas herramientas al alcance del médico”, explica Fernández.

“Los dos coincidimos en que el valor de esta alianza reside en ofrecer una mejora de la atención al paciente poniendo mejores herramientas a disposición de los profesionales médicos”, concluye el doctor Gascal.