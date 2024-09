Estos son los alimentos que no deberías consumir antes de dormir

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "el sueño es un proceso biológico complejo, ya que, mientras se duerme, las funciones del cerebro y del cuerpo siguen activas para mantener saludable al cuerpo, por lo tanto, si no hay un sueño de calidad, las consecuencias pueden conllevar daño a la salud mental y física, al pensamiento y a la vida diaria". En este sentido, este mismo organismo recuerda que las personas adultas debemos dormir una media de 7 u 8 horas diarias y en la misma franja horaria.

El sueño es fundamental para nuestra salud y bienestar, un aspecto que muchas veces se ve influenciado por lo que comemos. Sí, se podría decir que hay alimentos que no nos dejan dormir y, por lo tanto, que influyen considerablemente en la calidad de nuestro descanso e interferir en un descanso reparador. Veamos cuáles son algunos de esos alimentos que nos impiden conciliar el sueño.

Alimentos que no debemos consumir en las horas previas a acostarnos

Si queremos disfrutar de las horas de sueño que nos recomienda la OMS para poder estar saludables, debemos eliminar ciertos alimentos en las horas previas a acostarnos.

Seguro que has dicho o has oído alguna vez eso de que como tomes café a media tarde ya no puedes dormir por la noche. Pero no solo es que lo tomes por la tarde, sino que la cafeína al ser uno de los mayores estimulantes que afecta al sueño, permanece en el cuerpo hasta seis horas o más, dependiendo de la sensibilidad y la tolerancia de cada persona.

Los alimentos picantes y grasos pueden causar molestias digestivas, como la acidez estomacal la cual interrumpe el sueño, por lo que si consumes este tipo de alimentos en la cena casi con total seguridad tendrás molestias estomacales debido a que la posición horizontal facilita el reflujo ácido.

Los carbohidratos refinados y los ricos en azúcares, como dulces, pasteles y refrescos, son alimentos que suben los picos de glucosa considerablemente, de la misma manera que produce la bajada. Estos altibajos de glucosa tan descompensados pueden provocar despertares nocturnos o dificultar la conciliación del sueño.

Aunque las proteínas son esenciales para la salud, no deberías consumirlas en las horas previas a acostarte ya que dificulta la conciliación del sueño. Esto sucede porque estos nutrientes requieren más energía para ser digeridos, por lo que aumenta la actividad metabólica y, en consecuencia, dificulta la capacidad para relajarse y para conciliar el sueño.

Soluciones para mejorar el sueño

Para mejorar la calidad del sueño, es importante prestar atención a los alimentos y bebidas que consumimos, especialmente en las horas previas a acostarnos. Veamos algunos aconsejos que pueden ayudar a mejorar la conciliación del sueño:

Establece horarios regulares de comida y sueño: Cenando a la misma hora cada día y estableciendo una rutina para acostarse, se puede entrenar al cuerpo para que se prepare para el descanso. Evita estimulantes y alimentos pesados antes de dormir: Limita el consumo de cafeína, alcohol y comidas pesadas por la noche. Opta por alimentos que favorezcan el sueño: Incluye en la cena alimentos ricos en triptófano, magnesio y carbohidratos complejos, que ayudan a relajarse y a conciliar mejor el sueño. Mantén una buena hidratación: Pero evita beber grandes cantidades de líquido justo antes de acostarte para reducir las interrupciones nocturnas.

Si no quieres llegar a la cena con tanta hambre y, por tanto, evitar comer alimentos que perjudican a la conciliación del sueño, sería conveniente que hicieras una merienda saludable del tipo snack.

"No se trata de comer grandes cantidades, sino de hacer un snack saludable a media tarde, dependiendo de la hora a la que hayamos comido y la hora a la que vayamos a cenar", aconseja la nutricionista Marta Cárdenas de Eguino.