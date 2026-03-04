HM Hospitales, Huawei y TRC anuncian en el MWC la apertura de un showroom tecnológico para el sector sanitario

El espacio estará ubicado en CUHMED, el Centro Universitario HM de Ciencias de la Salud de la Universidad Camilo José Cela.

HM Hospitales y Huawei, junto con TRC como socio tecnológico, han anunciado durante el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona la puesta en marcha de un showroom tecnológico global.

Este espacio, ubicado en CUHMED, el Centro Universitario HM de Ciencias de la Salud de la Universidad Camilo José Cela, contará con un aula de exposición tecnológica, un laboratorio de anatomía con avatar interactivo, un aula de simulación clínica, una sala de conferencias y diferentes áreas comunes conectadas.

El showroom integrará soluciones tecnológicas propias y de terceros, con aplicación real en el ámbito sanitario. El objetivo es facilitar la validación de nuevas soluciones tecnológicas en entornos clínicos reales, así como impulsar el desarrollo conjunto de iniciativas de salud digital.

El anuncio se ha formalizado mediante un acuerdo firmado por el Dr. Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales; Andrés Yin Hui, CEO de Huawei Iberia; y Alfredo Estirado, presidente de TRC.

En el marco de esta colaboración, Huawei y TRC facilitarán la tecnología y servicios para realizar casos de uso y pruebas de concepto, mientras que HM Hospitales se encargará de la validación de los casos de uso para que puedan ser extendidos como proyecto real.

Según las compañías, la colaboración suscrita se enmarca en la visión compartida de avanzar hacia plataformas tecnológicas integradas que eliminen barreras, faciliten la interoperabilidad entre sistemas médicos y permitan un acceso ágil y seguro a los datos por parte de equipos multidisciplinares.

Todo ello, con un compromiso firme y transversal con el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial.