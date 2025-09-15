Hallan 14 claves genéticas que influyen en la eficacia vacunal

La respuesta a las vacunas no es igual en todas las personas y parte de esa diferencia podría explicarse por la genética. Un equipo de investigadores del Área de Oncología Genómica del GENYO, Centro de Investigaciones Genómicas y Oncológicas de Pfizer, Universidad de Granada y la Junta de Andalucía, ha identificado 14 variantes en el ADN asociadas a la intensidad y la duración de los anticuerpos generados tras la vacunación con Spikevax, la vacuna de Moderna frente a la Covid-19. El estudio, realizado con más de 600 profesionales sanitarios, midió los niveles de anticuerpos frente a la proteína S del coronavirus a uno y tres meses después de recibir la segunda dosis.

Como ocurre habitualmente, los anticuerpos descendieron con el tiempo, pero no de la misma manera en todos los participantes. Al comparar los datos genéticos con los niveles de defensas, los investigadores hallaron que algunas variantes genéticas estaban relacionadas con una mayor producción inicial y con una caída más lenta de los anticuerpos. Una de las señales más claras se situó junto a un gen que participa en la producción de ácido retinoico, derivado de la vitamina A, clave para que las células B fabriquen anticuerpos de manera sostenida. También aparecieron variantes vinculadas a rutas celulares que regulan el calcio intracelular, un elemento esencial para la activación de la respuesta inmunitaria, así como a procesos biológicos que influyen en la memoria de los linfocitos B.

Los resultados del estudio confirman que la genética condiciona la respuesta a las vacunas de ARN mensajero. Comprender estas diferencias podría servir para diseñar estrategias personalizadas de vacunación; desde decidir quién necesita antes una dosis de refuerzo hasta desarrollar adyuvantes que potencien determinadas vías biológicas. Aunque los autores advierten de que sus hallazgos científicos deben replicarse en otras poblaciones y con seguimientos más largos, el estudio aporta un mapa novedoso de cómo nuestro ADN influye en la protección frente a la Covid-19 y abre la puerta a una vacunología personalizada más adaptada a cada persona.