El consumo alto de edulcorantes podría elevar el deterioro cognitivo

Un estudio publicado en Neurology el pasado miércoles advierte de posibles efectos a largo plazo de los edulcorantes bajos o sin calorías sobre la salud cerebral. La investigación, con 12.772 adultos de Brasil y un seguimiento medio de ocho años, examinó siete edulcorantes —aspartamo, sacarina, acesulfamo-K, eritritol, xilitol, sorbitol y tagatosa— y halló que quienes estaban en el grupo de mayor consumo mostraron un deterioro más rápido de la memoria y el pensamiento que quienes consumían menos. Tras ajustar por edad, sexo e historial cardiovascular, el declive cognitivo fue un 62% más acelerado, equivalente a 1,6 años adicionales de envejecimiento, mientras que el grupo intermedio presentó un 35% más de deterioro. La asociación fue más marcada en personas con diabetes y en menores de 60 años.

“Los edulcorantes bajos o sin calorías suelen considerarse una alternativa saludable al azúcar; sin embargo, nuestros hallazgos sugieren que ciertos edulcorantes artificiales pueden tener efectos negativos sobre la salud cerebral con el tiempo”, señaló Claudia Kimie Suemoto, investigadora de la Universidad de São Paulo.

Los participantes completaron cuestionarios dietéticos al inicio y pruebas cognitivas al principio, a mitad y al final del seguimiento; el consumo osciló de una media de 20 miligramos al día en el grupo bajo, a 191 miligramos diarios en el grupo alto. Al analizar compuestos individuales, aspartamo, sacarina, acesulfamo-K, eritritol, sorbitol y xilitol se asociaron con un declive más rápido de la memoria.

Los autores subrayan que el estudio es observacional y no prueba causalidad. “Se necesita más investigación para confirmar nuestros resultados y para estudiar si otras alternativas al azúcar refinado —como el puré de manzana, la miel, el jarabe de arce o el azúcar de coco— pueden ser opciones eficaces”, añadió Suemoto.