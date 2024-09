Cinco formas en las que la música nos ayuda a retomar hábitos y rutinas

La música marca el ritmo de nuestras vidas. Nos acompaña en los mejores y en los peores momentos, dejándolos marcados como si de un tatuaje se tratara porque cuando vuelves a escuchar una canción que hacía tiempo que no oías, tu mente te transporta a ese momento, solo a ese momento.

A veces es una canción escogida para que selle en nosotros ese instante de por vida y a veces sucede por casualidad. Y es que la música tiene una conexión muy estrecha con nuestra salud mental. Se utiliza para tratar patologías como la ansiedad o la depresión a través de la musicoterapia.

Uno de los momentos en los que la música sirvió de terapia y de compañía fue en el confinamiento ya que gracias a ella, muchas personas se sintieron menos solas. Las redes sociales nos acercaron a conciertos en directo de los artistas más conocidos junto a los que pasábamos el rato.

Pero volviendo al 2024 y a la rutina después del verano, para muchas personas escuchar música es la compañía que necesitan para sobrellevar mejor el cierre de las vacaciones.

La música puede generar un estado de ánimo positivo

Cuando queremos retomar la rutina y los hábitos anteriores a las vacaciones o después de un buen descanso, es muy importante tener una actitud positiva frente a esto. Si, por ejemplo, te sientes desmotivado o ansioso cuando vuelves, escuchar canciones que te resulten agradables o que te generen bienestar puede mejorar tu disposición emocional, gracias a la conexión de la música con las emociones, por lo que va a favorecer el restablecimiento de las actividades.

La música nos ayuda a equilibrar emociones provoca una liberación de dopamina que es la hormona del placer, aunque no todas las canciones provocan la misma cantidad de esta hormona, ya que no es lo mismo escuchar nuestra canción favorita, que otra que no nos guste. Entonces cuando por ejemplo estás triste y te pones una canción lenta o "triste", se liberará menos dopamina, pero la justa para hacernos sentir bien debido a que esa hormona ha activado el sistema de recompensa.

Actúa como un ancla mental

La música puede ayudarte a relacionar ciertas melodías o ritmos con un comportamiento o hábito específico. Esto quiere decir que si siempre escuchas una misma canción o género musical mientras realizas una actividad, tu cerebro comienza a vincular ambas cosas, haciendo que, cuando escuches esa música pasado un tiempo, se active la necesidad de volver a esa acción. Esto se llama "condicionamiento musical" y es una forma sencilla pero efectiva de estimular el hábito.

Mejora la atención y la concentración

Cuando te enfrentas a una tarea que requiere esfuerzo mental o físico es muy importante fomentar la atención y concentración, por lo que una música con un ritmo adecuado para esa situación puede ayudarte a mantenerte enfocado y evitar distracciones. Esto es especialmente útil para rutinas que requieren un grado de repetición o constancia, como el estudio o el ejercicio.

Reduce el estrés

El estrés y la ansiedad pueden ser un obstáculo importante cuando intentas retomar hábitos. Realmente son un impedimento para muchas cosas, pero en el caso de volver a la rutina, si te sientes muy abrumado, la música puede ayudarte a relajarte, a calmar tu mente, así como a facilitarte la asimilación de tareas desde un lugar más tranquilo y controlado. Al reducir la ansiedad, también disminuye esa resistencia mental que a veces surge cuando reiniciamos hábitos.

Permite estructurar los tiempos de manera más eficiente

Al seguir un tempo o una melodía constante, puedes cronometrar tus actividades de manera más intuitiva, lo que puede ayudarte a retomar rutinas con mayor fluidez. Establecer bloques de tiempo mediante canciones, por ejemplo, te ayuda a mantener una sensación de control y continuidad en lo que haces, haciendo más fácil integrarlo como un hábito duradero.