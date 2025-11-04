Hígado graso no alcohólico (HGNA): el reto de detectar a tiempo una enfermedad silenciosa

La enfermedad del hígado graso no alcohólico (HGNA) afecta al 25% de la población en Europa, con una prevalencia similar en España. Se trata de una patología de inicio silencioso más común en personas con obesidad, con diabetes tipo 2, o con síndrome metabólico.

Actualmente, la biopsia hepática es la prueba estándar para detectar inflamación o daño hepático cuando se sospecha este proceso, si bien la ecografía hepática y los índices de esteatosis como el FLI (fatty liver index: índice de hígado graso) pueden ser métodos no invasivos útiles a la hora de detectarla de forma precoz y predictiva.

Precisamente, la revista científica ‘Medicina General y de Familia’ de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) recoge un estudio elaborado por Quirónprevención, a partir del análisis de más de 3.000 reconocimientos médicos realizados entre 2022 y 2023, en el que se demuestra que el índice de hígado graso (FLI) permite identificar de forma precoz durante el acto del reconocimiento médico del trabajo a las personas en riesgo de padecer enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA).

La finalidad del estudio era determinar un indicador preventivo–predictivo basado en parámetros biopatológicos (laboratorio) obtenidos en los reconocimientos de salud laboral, que pudiera estar vinculado con la identificación del riesgo de padecer EHGNA sin necesidad de realizar una ecografía (de mayor coste y dificultad para ser llevada a cabo en este ámbito), a la vez de representar un método aplicable de forma eficiente y sostenible en dichos reconocimientos médicos del trabajo en general. “La incorporación de este indicador permitirá realizar una verdadera y eficiente acción preventiva”, aseguran los investigadores.

A la vez, este trabajo científico pone de manifiesto el gran potencial del reconocimiento médico laboral como herramienta para la detección precoz de patologías silenciosas, y para ello analizó los reconocimientos médicos realizados entre 2022 y 2023 a 3.165 trabajadores, de entre 20 y 74 años, incluyendo pruebas analíticas, ecografía abdominal y el cálculo de dos índices clínicos, entre los que destacó el FLI (Fatty Liver Index).

En concreto, la EHGNA es una patología hepática que cursa inicialmente sin síntomas, caracterizada por una acumulación excesiva de grasa en el hígado, sin que exista consumo elevado de alcohol. Puede evolucionar a fibrosis, a cirrosis, e incluso a cáncer hepático, y está fuertemente relacionada con factores de riesgo como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico, tal y como hemos citado.

“Se estima que afecta al 25 % de la población española, y su alta prevalencia la convierte en un importante reto de salud pública. Dado que su diagnóstico definitivo requiere actualmente una biopsia, el uso de indicadores no invasivos durante el reconocimiento médico se plantea como una alternativa eficaz y sostenible”, destaca el doctor Leopoldo Álvarez Martín, uno de los autores del estudio.

Es más, los investigadores de Quirónprevención explican en este trabajo científico que la enfermedad del hígado graso no alcohólico está asociada con factores de riesgo metabólicos y con enfermedades cardiovasculares.

El estudio concluye que el FLI es una “herramienta útil, sencilla, y coste-efectiva” para ser incluida en los reconocimientos médicos laborales. “Su uso permite identificar de forma precoz a las personas en riesgo de EHGNA, facilitando intervenciones preventivas antes de que la enfermedad progrese a estadios más graves”, afirman desde Quirónprevención.

Se recomiendan pruebas adicionales en pacientes con FLI alterado.

Intervernir antes de que aparezcan complicaciones

Es más, defienden a partir de los resultados obtenidos, la incorporación del FLI en los reconocimientos médicos laborales ya que según los hallazgos obtenidos, supone una “oportunidad única” para intervenir antes de que aparezcan complicaciones, especialmente en una enfermedad tan silenciosa como la EHGNA, prosigue el doctor Leopoldo Álvarez Martín. "Estamos demostrando que la medicina preventiva desde el entorno laboral puede tener un impacto real en la salud pública", insiste este experto.

Además, recomienda que en aquellos casos con FLI alterado, se valore el realizar pruebas adicionales como la elastografía hepática para evaluar la fibrosis, mejorando así la capacidad de prevención desde el ámbito laboral.

“Este trabajo reivindica el papel del reconocimiento médico como un instrumento clave para la medicina preventiva, especialmente en enfermedades que no presentan síntomas en sus fases iniciales, como el hígado graso no alcohólico, pero que pueden tener consecuencias graves a largo plazo”, resalta el doctor.