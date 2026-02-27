Claves para una adolescencia feliz

Cuidar del bienestar de los adolescentes es cuidar del futuro de la sociedad. Y es que la salud emocional en los adolescentes actualmente se tambalea, según las últimas cifras, y es esencial para mejorar su capacidad a la hora de enfrentarse a los desafíos inherentes a esta etapa de la vida, y para su bienestar general.

“Con una buena salud emocional los adolescentes son más capaces de manejar el estrés, las presiones académicas y sociales, así como las emociones intensas que experimentan. Una salud emocional positiva les permite establecer relaciones más saludables con sus familiares, amigos y compañeros, lo que a su vez contribuye a un sentido de pertenencia y de apoyo emocional superior. Facilitará también la toma de decisiones informadas y reflexivas, así como el rendimiento académico”, afirma el psicólogo clínico especialista en el ámbito infantojuvenil, adjunto en el Hospital Quirónsalud Digital, Joan Francesc Serra i Pla.

Recuerda también, coincidiendo con la celebración el 2 de marzo del Día Mundial del Bienestar Mental Adolescente, que los adolescentes que experimentan problemas emocionales, como la ansiedad o la depresión, pueden tener dificultades a la hora de manejar el estrés o los problemas diarios, suponiendo un factor de riesgo para el desarrollo de problemas psicológicos posteriores.

Además, así lo atestiguan los datos, según subraya, que no son precisamente buenos: se calcula que más del 15 % de los adolescentes padecen un trastorno mental diagnosticado; al tiempo que al año mueren de media unas 50.000 personas por suicidio, siendo esta la primera causa de muerte entre los adolescentes.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2019 y 2021 se produjo un aumento del 32,35 % en el número de suicidios en adolescentes de 12 a 17 años, pasando de 34 a 45 fallecidos por esta causa. “Esto hace que trabajar la prevención y su salud emocional sea más necesario que nunca”, asevera este psicólogo experto.

El papel de la autoestima

En este contexto, el psicólogo del Hospital Quirónsalud Digital ensalza el “papel crucial” que desempeña la autoestima en el desarrollo de los adolescentes, “la valoración que ellos hacen de sí mismos”, ya que impacta de lleno en su confianza, en sus relaciones, en la toma de decisiones, y en su salud mental.

Defiende así que trabajarla es esencial para su bienestar a largo plazo: “Al implementar estrategias que fomenten la comunicación abierta, la autoaceptación, la toma de decisiones autónomas, y la participación en actividades enriquecedoras, los padres, educadores y cuidadores pueden contribuir a la formación de adolescentes con una autoestima saludable y una base sólida para enfrentar los desafíos de la vida”.

Pero es que, además, mantiene que son muchos los factores que influyen en la autoestima de los adolescentes, siendo los más repetidos en los estudios científicos: las relaciones familiares y entre pares, el éxito académico, la apariencia física, sus habilidades, el apoyo social, el logro de metas personales, las experiencias de fracaso y de superación, las experiencias traumáticas, la cultura y, sobre todo, la autopercepción de éxito o fracaso que están teniendo en la vida.

“Estos factores pueden interactuar de manera compleja y variar de un adolescente a otro, pero en conjunto, tendrán un impacto significativo en su autoestima”, valora Joan Francesc Serra i Pla.

Pautas para trabajar la autoestima

Con todo ello, y a la hora de trabajar la autoestima en los adolescentes, este experto de Hospital Quirónsalud Digital apuesta por las siguientes estrategias: