VARIcentro, excelencia médica en el cuidado de la salud vascular

Fundado en 2005 por el doctor Ignacio Cañizares, VARIcentro se ha consolidado como el mayor grupo médico nacional dedicado al tratamiento de la patología venosa. Con más de 30 clínicas repartidas por España, ha convertido su modelo de atención en un referente gracias a un enfoque que combina la innovación técnica con la cercanía al paciente.

La clave de su éxito es el método VARIsystem, un procedimiento exclusivo que permite eliminar las varices sin cirugía, con resultados visibles desde la primera sesión. La técnica incluye diagnóstico con ecodoppler, tratamiento mediante escleroterapia con espuma y seguimiento personalizado. “Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer una alternativa eficaz, segura y accesible frente a la cirugía convencional”, señalan desde el grupo, que cuenta con un equipo médico altamente cualificado y en continua formación, todos ellos miembros del European College of Phlebology.

En estas dos décadas, VARIcentro ha realizado más de 650.000 esclerosis y atendido a más de 50.000 pacientes, lo que avala su experiencia y la fidelidad de quienes han encontrado en estas terapias una mejora tanto en la salud como en la estética de sus piernas.

Una apuesta integral: OBEcentro

El compromiso con la salud ha llevado a la creación de OBEcentro, unidad especializada en el abordaje de la obesidad, uno de los principales factores de riesgo para la insuficiencia venosa crónica.

OBEcentro nace dentro del grupo, ante la necesidad de cubrir una de las causas de la IVC (Insuficiencia Venosa Crónica), como una unidad especializada en el tratamiento de la obesidad, uno de los principales retos de salud en la actualidad. Su creación responde a la necesidad de ofrecer una solución médica eficaz adaptada a la vida real de los pacientes, que buscan perder peso sin recurrir a la cirugía, ni a dietas extremas.

El método exclusivo de OBEcentro, TAMO®, está diseñado para alcanzar el peso saludable de forma sostenida en el tiempo y de esta forma recuperar el estado de salud y el bienestar emocional. Es un tratamiento médico multidisciplinar, que combina el empleo de fármacos de última generación tipo incretinas, bajo una estricta supervisión por equipos médicos, endocrinólogos, nutricionistas y psicólogos.

OBEcentro no se centra sólo en la pérdida de peso, sino en el impacto real y positivo sobre la calidad de vida de sus pacientes. De este modo, ofrece una alternativa real y segura frente a las dietas de moda o tratamientos invasivos, consolidándose como un aliado médico en la lucha contra la obesidad.

Mirando al futuro

Con más de 20 años de experiencia, VARIcentro mantiene una clara hoja de ruta basada en tres pilares: expansión nacional e internacional, innovación tecnológica y crecimiento hacia nuevas áreas médicas. Su objetivo sigue siendo el mismo: mejorar la calidad de vida de las personas mediante una atención médica de excelencia, ética y personalizada.